Природоохранная прокуратура заявила об опасных бактериях в Тургояке

В водах одного из красивейших озер Челябинской области - Тургояка - обнаружено семикратное превышение показателя по термотолерантным колиморфным бактериям.

Таковы данные мониторинга, проведенного летом прошлого ода и озвученного природоохранной прокуратурой региона по запросу общественной организации "Гражданский патруль".

Как пояснила заместитель природоохранного прокурора Челябинской области Наталья Дриманова, данный показатель характеризует степень фекального загрязнения водоема, что свидетельствует об эпидемиологической опасности возникновения кишечной инфекции.

Кроме того, согласно итоговому отчету мониторинга, в мае 2019 года на всей акватории Тургояка было зафиксировано экстремально высокое содержание аммония, превышающее предельно допустимую концетрацию данного вещества для рыбохозяйственных водоемов.

Интересно, что по результатам комплексного экологического мониторинга, проведенного в 2006-м году, озерная вода соответствовала второму классу - "Чистая".

Спустя 13 лет, в 2019-м, министерство экологии Челябинской области заявило - на основании проведенных исследований - об удовлетворительном состоянии Тургояка и соответствии воды третьему классу качества: удовлетворительной чистоты, умеренно загрязненная.

Для улучшения экологического состояния этого уникального водоема надзорное ведомство рекомендовало региональным властям сдерживать освоение под рекреацию земель его водосборной территории.

"Гражданский патруль" напоминает, что в 2018-м и 2019-м годах в Тургояк сбрасывались сточные воды ООО «Золотой пляж» из-за аварий на подземном коллекторе.