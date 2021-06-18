Прокуратура встала на защиту пострадавшей по вине властей водоохранной зоны озера Сунгуль

Прокуратура Снежинска (Челябинская область) встала на защиту водоохранной зоны озера Сунгуль, на прибрежной территории которого должностные лица разрешили строить лодочную мастерскую яхт-клуба и рубить деревья и кустарники. При том, что осуществление здесь данной деятельности незаконно.

По факту нарушения администрацией муниципалитета требований природоохранного законодательства возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

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Установлено, что в 2018 комитет по управлению имуществом Снежинска и местный житель заключили договор аренды земельного участка, согласно которому (в связи с нахождением части участка в водоохранной зоне озера Сунгуль) хозяйственная и иная деятельность на нем ограничена водным законодательством.

«Несмотря на это администрация выдала арендатору разрешение на строительство объекта капитального строительства (лодочной мастерской яхт-клуба). После чего было поручено осуществить на земельном участке вырубку сосен, берез и осин (249-ти кубометров). В последующем древесно-кустарная растительность была реализована субарендатору земельного участка», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Она отметила, что лесохозяйственным регламентом Снежинска определено, что расположенные в лесном квартале «70» леса относятся к защитным лесам, расположенным в водоохранной зоне озера Сунгуль.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о признании постановлений администрации незаконными, сделки по заключению договора купли-продажи вырубленных деревьев субарендатору - недействительной; возложении на администрацию обязанности привести земельный участок в первоначальное состояние, освободить земельный участок от размещенного объекта, восстановить лесные насаждения, взыскать с администрации восемь миллионов 94 тысячи рублей.

По ходатайству прокурора судом применены обеспечительные меры в виде запрета субарендатору производить любые действия, направленные на продолжение строительных и иных видов работ на земельном участке.