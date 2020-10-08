Промрекультивация: Выбросы на Коркинском разрезе сократились в 16 раз
Объемы выбросов в атмосферный воздух от отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» (Челябинская область) за два года сократились в 16 раз.
Об этом сообщает оператор проекта ликвидации Коркинского угольного разреза ООО «Промрекультивация».
ООО «Промрекультивация» локализовало зоны самонагревания на бортах крупнейшей в Евразии открытой угольной выработки на площади более 413 тысяч квадратных метров. Это позволило снизить объем выбросов в воздух на объекте более чем в 16 раз к уровню 2017 года – с 950 тонн в год до 58 тонн в год. Об этом свидетельствуют результаты независимого мониторинга состояния окружающей среды, который регулярно проводит аккредитованная лаборатория. Отбор проб воздуха ведется в рабочей зоне разреза и прибортовой полосе, в городе Коркино, поселке Роза, в направлении Челябинска, а также поселков Калачево и Октябрьский.
Полностью устранить атмосферные выбросы и укрепить борта разреза позволит ликвидация Коркинского угольного разреза с использованием закладочного материала, который планируется производить на основе пустой измельченной горной породы с обогатительной фабрики Томинского горно-обогатительного комбината (ГОК). Предприятие в соседнем районе строит Русская медная компания (АО «РМК»). Закладочный материал будет представлять собой породу, пригодную для безопасного заполнения отработанной выработки разреза. Его планируется доставлять в выработку по трубопроводу протяженностью порядка 14 км. Трубопровод уже построен, в настоящее время на нем проводятся пусконаладочные работы. После запуска производства на Томинском ГОКе закладочный материал начнет поступать в разрез.
Проект ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» разработан с привлечением ведущих отраслевых научных и изыскательских организаций России. В 2018 году он прошел общественное обсуждение и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Проект ликвидации разреза рассчитан до 2042 года. По его окончании на месте угольной выработки будет водоем, по берегам которого будут высажены растения.
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