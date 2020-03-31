Промышленники Челябинской области снижают выбросы в период НМУ

Промышленники Челябинской области отчитались о предпринимаемых мерах по снижению выбросов в период НМУ, объявленный в ряде городов региона.

С 19 часов 30 марта до 19 часов первого апреля неблагоприятные метеоусловия объявлены на территории Челябинска, Сатки и Коркино. С 19 часов 28 марта до 19 часов первого апреля - на территории Карабаша. С 19 часов 31 марта до 19 часов первого апреля режим первой степени будет действовать на территории Златоуста. С 19 часв 30 марта до 14 часов первого апреля - на территории Магнитогорска.

В условиях режима НМУ первой степени промышленники должны снижать выбросы в атмосферу на 15-20 процентов от установленных нормативов. С этой целью помимо основных мероприятий предприятия переходят к реализации дополнительных.

Сегодня, 31-го марта, министерство экологии Челябинской области провело с промышленниками экстренное онлайн-совещание, на котором представители предприятий отчитались о проделанной работе.

ООО «Мечел-Кокс» за счет дополнительных мероприятий снизил выбросы еще на пять процентов, на Челябинской ТЭЦ-2 снизили загрузку объемов угля, Магнитогорский металлургический комбинат дополнительно остановил работы на аглофабрике №2, прокатном стане и доменном цехе №2.

На ЧМК дополнительно снизили работу агломашины, остановили агрегат коксовой печи №4 и электросталеплавильное отделение. Дополнительно остановлены печи и на Челябинском электрометаллургическом комбинате.

ООО «Промрекультивация» локализует возгорания на коркинском угольном разрезе в круглосуточном режиме.

Обращение на качество атмосферного воздуха граждане могут оставить в интернет-приемной министерства экологии http://mineco174.ru/InternetReception, позвонить в отдел регионального государственного экологического надзора минэкологии по телефону: (351) 263-54-79, написать в официальные сообщества министерства в соцсетях: https://vk.com/mineco_174 и https://www.instagram.com/minecologychel/ или обратиться в экологическую приемную минэкологии по номеру +7 906 890 96 70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: 8-908-094-00-64.