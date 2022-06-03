Реки Таганая украсила царь-трава

Реки национального парка «Таганай» (Челябинская область) украсила нардосмия, которую еще называют белыми копытами или белокопытником.

Как отмечают в нацпарке, огромные листья нардосмии на высоких стеблях можно наблюдать на плесах с небольшой глубиной.

«Стоит подуть ветру, и зеленые опахала клонятся к воде, изворачиваясь наизнанку и показывая беловатое опушение нижней части листа, по форме напоминающее след копыта. Из-за него растение и получило свое народное название», - рассказали в «Таганае».

По-научному белокопытник именуют нардосмия гладкая. «Нардус» с латыни переводится как «пахучий ароматный бальзам». Цветочные побеги нардосмии появляются ранней весной до распускания листьев. Колосовидные соцветия снабжают нектаром первых опылителей сезона – шмелей. Листья являются первым звеном многих пищевых цепочек. Ими питаются гусеницы некоторых бабочек – таких, как махаон, медведица, совка.

«А еще белокопытник называют водяным лопухом, подбелом и даже царь-травой (из-за большого размера листьев)», - сообщили в нацпарке «Таганай».