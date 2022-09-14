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14.09.2022 17:15

Режим «черного неба» продлен в четырех городах Челябинской области

В четырех городах Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Челябинска, Коркино, Златоуста и Магнитогорска режим «черного неба» продлен до 14 часов четверга, 15 сентября. В первых трех городах он был объявлен в 22 часа воскресенья, 11 сентября, в Магнитогорске - в 19 часов 13 сентября.

На период с 22 часов 11 сентября до 14 часов 15 сентября отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение о НМУ первой степени.

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне, 13 сентября, в Челябинске отмечено два случая превышения ПДКмр: один - Металлургическом районе (превышение ПДК сероводорода в 1,5 раза) и один - в Калининском районе случай (диоксида азота в 1,3 раза.)

В Магнитогорске зарегистрирован один случай превышения ПДКмр взвешенных веществ в 1,2 раза в левобережной части Орджоникидзевского района.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

ДЛЯ СПРАВКИ

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.

Автор: Любовь Юрина
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Во вторник в Челябинской области чуть потеплеет, без осадков

12.09.2022 16:51

Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября (18+)

12.09.2022 16:42

Текслер: Ничего не мешает подключать объекты к теплу уже сейчас

12.09.2022 16:17

Павел Шиляев и Сергей Бердников открыли в Магнитогорске кабинет с лучшим в стране аппаратом МРТ

12.09.2022 16:11

Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить

12.09.2022 15:23

День рождения Челябинска в лучших традициях отметили в Историческом музее

12.09.2022 14:52

Артисты театра оперы и балета подарили Челябинску на день рождения уличный спектакль

12.09.2022 14:47

Копейчанин попал в больницу после приема виагры

12.09.2022 13:43

На челябинской сцене блистали красавицы на колясках, рожденные побеждать

12.09.2022 13:43

В центре внимания – железнодорожные переезды

12.09.2022 13:33

Готовы к службе в спецназе: Златоуст принял первые военно-патриотические Игры

12.09.2022 13:25

Уральцы – в числе победителей яркого турнира по боксу от RCC Boxing Promotions в Челябинске

12.09.2022 13:17

ВТБ: объем выдач льготных автокредитов превысил 1,5 миллиарда рублей

12.09.2022 13:15

Челябинцы жалуются, что улица Гагарина превратилась в кишлак

12.09.2022 12:40

Наталья Котова лично даст нагоняй подрядчику за строительство садика черепашьими темпами

12.09.2022 12:37

Уроженец из Средней Азии пробил челябинцу голову самокатом

12.09.2022 12:23

Иосифу Кобзону исполнилось бы 85 лет. Тайна портрета знаменитого артиста