14.09.2022
Житель Челябинска осужден за реабилитацию нацизма
14.09.2022
Челябинский цинковый завод произвел зарыбление Шершневского водохранилища
14.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября (18+)
14.09.2022
Режим «черного неба» продлен в четырех городах Челябинской области
14.09.2022
На челябинской Кировке засияет луна, а на проспекте Ленина - звезда
14.09.2022
В Челябинске пройдет Всероссийский турнир по дзюдо памяти Петра Сумина 16+
Режим «черного неба» продлен в четырех городах Челябинской области
13.09.2022
НМУ продлены в четырех городах Челябинской области и объявлены в одном
12.09.2022
В шести городах Челябинской области установились НМУ, фиксируются случаи превышения ПДК
01.09.2022
НМУ в четырех городах Челябинской области продлены до вечера пятницы
31.08.2022
Четыре города Челябинской области встретят День знаний в режиме «черного неба»
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022