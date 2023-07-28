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27.07.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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27.07.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области исполнительные органы власти будут наделены новыми полномочиями по перевозк
27.07.2023

В Челябинской области вводятся новые правила работы на рынке легкового такси
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Фото: министерство экологии Челябинской области

Режим «черного неба» в Челябинске продлится до вечера 28 июля

В Челябинске сохранится до выходных режим неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, режим «черного неба» на территории Челябинска начался в 19 часов 25 июля и продлится до 19 часов пятницы, 28 июля.

На этот же период отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.

Автор: Любовь Юрина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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24.07.2023 14:43

В Челябинской области провели «День поля»

24.07.2023 14:09

Более 500 южноуральцев оформили досрочную пенсию за длительный стаж

24.07.2023 14:00

Карталинку обманули по сложной схеме

24.07.2023 13:23

Одиннадцать шагов по спасению озера Тургояк

24.07.2023 13:06

Экс-председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска останется в СИЗО