РМК расширяет водоохранную деятельность на территориях присутствия

Русская медная компания (АО «РМК») и ФГБУ «Главрыбвод» заключили соглашение о взаимодействии в области сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, церемония подписания соглашения с участием президента РМК Всеволода Левина и заместителя начальника учреждения -начальника Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Виталия Баранова состоялась в Штаб-квартире РМК в Екатеринбурге.

ФГБУ «Главрыбвод» – крупнейшая государственная структура, занимающаяся сохранением водных биологических ресурсов по всей России. Благодаря заключению соглашения Русская медная компания расширит водоохранную деятельность на территориях присутствия, а именно в Челябинской и Свердловской областях, а также увеличит комплекс соответствующих мероприятий. В 2021-м году предприятия РМК выпустят в водные объекты в общей сложности более 144 тысяч штук молоди рыбы.

Очередное мероприятие по зарыблению запланировано на сентябрь: РМК планирует обеспечить выпуск молоди сазана в количестве более 98-ми тысяч штук в Шершнёвское водохранилище Челябинска.

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«Русская медная компания уделяет большое внимание всем природоохранным проектам. Соглашение, которое мы заключили, позволит расширить нашу природоохранную деятельность и сделать её максимально системной и комплексной. Такое тесное сотрудничество с «Главрыбводом», кроме того, позволит улучшить среду обитания биоресурсов именно в наших регионах присутствия, - отметила вице-президент по экологической и промышленной безопасности АО «РМК» Наталия Гончар: -Предприятия Русской медной компании ежегодно финансируют мероприятия по зарыблению водоёмов. К концу 2021-го года количество молоди пеляди, сазана, щуки, стерляди, кеты, осетра, сига, толстолобика, выпущенного предприятиями РМК за последние годы в Челябинской, Новгородской, Оренбургской областях и Хабаровском крае, превысит 1,4 миллиона штук».

В рамках нового соглашения для каждого предприятия Русской медной компании будет разработан целый комплекс работ, созданный специалистами ФГБУ «Главрыбвод» с учётом особенностей конкретной территории. Перечень мероприятий также будет включать проведение мониторинга состояния биоресурсов.

«Ни для кого не секрет, что уже через десять лет чистая вода может стать самым дорогим ресурсом на планете. Поэтому сейчас наша главная задача совместно с Русской медной компанией – сохранить и приумножить этот ресурс. Заключённое соглашение позволит выработать и использовать наиболее эффективные и действенные меры», - прокомментировал заместитель начальника учреждения – начальник Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Виталий Баранов.

РМК ведёт масштабную работу по сохранению биоресурсов и среды их обитания сразу в нескольких регионах. В 2021-м году запланированы мероприятия по зарыблению в Оренбургской, Челябинской, Новгородской областях и Хабаровском крае. Так, осенью 2021-го года АО «ОРМЕТ» (входит в Группу «РМК») выпустит молодь толстолобика в количестве более трёх тысяч штук в Ириклинское водохранилище (Оренбургская область). АО «Михеевский ГОК» (Челябинская область, входит в Группу «РМК») осенью 2021-го года планирует выпуск молоди сазана в количестве более 98 тыс штук в Шершневское водохранилище. Уже состоялось мероприятие по зарыблению, инициированное ООО «Амур Минералс» (Хабаровский край, входит в Группу «Русская медная компания»): в июне 2021-го года предприятие выпустило в реку Анюй на территории Хабаровского края молодь кеты в количестве 31 тысяча 725 штук. Там же осенью запланирован выпуск более 11-ти тысяч штук молоди осетра. АО «НМЗ» (Новгородская область, входит в Группу «РМК») в мае 2021 года выпустило 100 тысяч штук личинок щуки в оз. Вилье.

Экологическая безопасность – один из главнейших приоритетов Русской медной компании. В 2021-м году РМК направила на природоохранные мероприятия рекордные 2,6 миллиарда рублей. В среднем вложения в экологические проекты составляют 1,5 миллиарда рублей в год.