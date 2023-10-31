Рядом с челябинским «Родником» появятся сухой ручей с руслом и пешеходный мостик

В Челябинске новыми красками заиграет территория рядом с торгово-развлекательным комплексом «Родник» в Центральном районе, которую благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году.

На пересечении улиц Северо-Крымской и Труда обустроят широкие тротуары, которые будут освещаться гирляндами с большими лампочками, разместят парковые скамейки и урны.

Как отмечают в пресс-службе администрации города, взрослые деревья на этой территории постараются максимально сохранить. Кроме того, будет проведено дополнительное озеленение, установлено видеонаблюдение.

Изюминками нового общественного пространства, бесспорно, станут пешеходный мостик через детскую железную дорогу и сухой (каменный) ручей с руслом, окруженный валунами и зеленью.

Ручей призван выполнять не только декоративную функцию – весной он будет отводить потоки талой воды, пояснили в мэрии.

Благоустройство территории напротив «Родника», за которую проголосовало наибольшее число жителей Центрального района, стартует в апреле нового года. Все работы планируется закончить к августу 2024-го.