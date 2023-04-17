С челябинской улицы Кирова массово исчезают металлические урны

В Челябинске с улицы Кирова стали таинственным образом исчезать металлические урны.

Об участившихся в последнее время случаях хищения малых архитектурных форм, установленных вдоль данной улицы, на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 17 апреля, сообщил глава Калининского района Владимир Шамне.

«По каждому факту хищения проведем необходимую работу совместно с полицией для привлечения виновных к ответственности с возмещением ущерба», - заявил чиновник.

Владимир Шамне подчеркнул, что украденные с улицы Кирова урны имеют характерный дизайн.

«В случае обнаружения этих урн вне общественных пространств Калининского района просьба сообщить об этом диспетчеру района по телефону: 791-94-10», - обратился Владимир Шамне к калининцам.

Как отмечается в телеграм-канале районной администрации, неизвестные злоумышленники похитили более 30 урн из сквера у органного зала «Родина» и сквера по улице Кирова между гимназией №23 и храмом Святой Троицы.

Владимир Шамне попросил жителей сигнализировать администрации и о любых других известных им фактах вандализма на территории общественных пространств Калининского района.