17.04.2023
На восьми общественных пространствах Челябинска начали формировать комфортную среду
17.04.2023
Челябинские таможенники передали тонну сахара психоневрологическому интернату
17.04.2023
Грандиозную картину о последнем дне Великой Отечественной войны покажут в ЮУрГУ
17.04.2023
Родители челябинских спортсменов просят губернатора очистить городской бор от бродячих собак
17.04.2023
Котова: Когда заходишь во дворы, то не видно, что там убирают
17.04.2023
«Ласточка» сбила школьницу на станции Джабык ЮУЖД
С челябинской улицы Кирова массово исчезают металлические урны
20.02.2023
Челябинке вручили удостоверение к награде ее отца – защитника Ленинграда
23.01.2023
В Калининском районе Челябинска появятся тысячи новых жилых «квадратов»
27.12.2022
Где жениться?: в Челябинске закрывается ЗАГС
24.12.2022
Елка желаний: глава Калининского района вручил подарки детям мобилизованного бойца
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023