29.05.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до шестого июня
29.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 мая
29.05.2022
В Челябинске по улице Горького пустят трамвай-челнок
28.05.2022
В воскресенье ранним утром произойдет тесное соединение Марса и Юпитера
28.05.2022
Утверждены тропарь, кондак, молитва и величание Собору новомучеников Челябинской митрополии
28.05.2022
Президент подписал Указ об отмене возрастного предела для первого военного контракта
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 30 мая
25.05.2022
Штормовое предупреждение для южноуральцев
18.05.2022
Штормовое предупреждение для южноуральцев – дожди, грозы, град, усиление ветра
05.03.2022
Непогода в Челябинской области продержится еще сутки
04.12.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022