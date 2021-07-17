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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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16.07.2021

В Челябинске ремонтируют трамвайные переезды
штормовое предупреждение
дожди
град
шквалистый ветер
Среда обитания
17.07.2021 21:33

Штормовое предупреждение на 18 июля в Челябинской области

В Челябинской области прогнозируются дожди, местами сильные, грозы, град, шквалистый ветер на фоне высоких температур воздуха.

Об этом сообщает Челябинский Гидрометцентр.

Минувшей ночью в большинстве районов прошли кратковременные дожди, на крайнем западе - до сильных (выпало от 0,6 до 16 миллиметров осадков). Местами отмечались грозы.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

В воскресенье синоптики обещают плюс 20-30 градусов, на юге воздух будет прогреваться до плюс 33 градусов.

Синоптики предупреждают о шквалистом усилении ветра. При грозах его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду и более. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

В ГУ МЧС предупреждают, во время грозы и ливня лучше не использовать мобильный телефон на открытом пространстве и постараться укрыться в помещении любого капитального здания.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Порывистый ветер может способствовать быстрому распространению пожаров.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли.

При таких погодных условиях прогнозируется увеличение количества ДТП. Миндортранс рекомендует водителям при движении в условиях дождя уменьшить скорость, соблюдать необходимую дистанцию между автомобилями, обязательно включать фары и стараться не применять резкое торможение.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Автор: Любовь Юрина
штормовое предупреждение
дожди
град
шквалистый ветер
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16.07.2021

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Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет

14.07.2021 14:27

Новые трамваи Челябинска украсит уникальный паттерн

14.07.2021 14:12

Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали

14.07.2021 13:08

Геймеры Челябинской области снова сразятся в кибертурнире «За Танкоград»

14.07.2021 12:51

Женщина-водитель пойдет под суд за применение насилия в отношении сотрудников ГИБДД

14.07.2021 12:05

В Челябинске водитель погрузчика спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

14.07.2021 12:01

В России намерены добавить плавающим ставкам по кредитам фиксации

14.07.2021 11:44

“С Талибаном нужно считаться”: в МИД рассказали о встрече с талибами из Афганистана

14.07.2021 11:37

Дезинфекция-вариант защиты от пандемии