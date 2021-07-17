17.07.2021
В Челябинской области за сутки выявлен 291 случай ковида
17.07.2021
Штормовое предупреждение на 18 июля в Челябинской области
17.07.2021
В трех городах Челябинской области – режим «черного неба»
16.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
16.07.2021
Главный муфтий УрФО попросил южноуральских мусульман остаться дома 20-го июля
16.07.2021
В Челябинске ремонтируют трамвайные переезды
Штормовое предупреждение на 18 июля в Челябинской области
03.07.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев продлено на 4 июля
02.07.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля
05.05.2021
Южноуральцев предупреждают о шквалистом ветре и грозах
18.03.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
Спровоцирует ли пандемия коронавируса рост сердечно-сосудистых заболеваний
16.07.2021
В Челябинской области за мошенничество задержан начальник ЧОП, возможно, связанный с коррупционным делом в ПФР
15.07.2021
Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор
15.07.2021
Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет
14.07.2021
Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали
14.07.2021