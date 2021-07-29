29.07.2021
В Челябинске начался фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества
29.07.2021
Автомобилисты Златоуста жалуются на пробки, власти просят набраться терпения
29.07.2021
В Еткуле отправили в колонию жителя ХМАО-Югра за смертельное ДТП
29.07.2021
«Я счастлив»: с нарколога Власова, которого обвиняли в смерти пациента, сняты все обвинения
29.07.2021
В Публичной библиотеке Челябинска прочитали «Зверрррскую лекцию»
29.07.2021
Cбер выдал больше 800 тысяч карт «Мир» в Челябинской области
Штормовое предупреждения для южноуральцев на 30 июля
17.07.2021
Штормовое предупреждение на 18 июля в Челябинской области
03.07.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев продлено на 4 июля
02.07.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля
05.05.2021
Южноуральцев предупреждают о шквалистом ветре и грозах
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021