05.07.2023
Троицкий экспедитор украл деньги...чтобы выпить
05.07.2023
Сквер на пересечении Калмыкова и Черкасской в Челябинске откроют к первому августа
05.07.2023
Челябинцы презентуют «Незримое кино» на Российской креативной неделе
05.07.2023
Семья, дружба и спорт: на фестивале в парке Гагарина откроют «Территорию здоровья»
05.07.2023
Чемпионат России по легкой атлетике: Челябинск готовится к встрече гостей
05.07.2023
Челябинский цинковый завод начал реализацию масштабного экологического проекта
Сквер на пересечении Калмыкова и Черкасской в Челябинске откроют к первому августа
29.06.2023
Владислав Макаров оценил промежуточные результаты благоустройства улицы Свободы
26.06.2023
На набережной Миасса в Челябинске хотят установить скульптуру «Влюбленные»
19.06.2023
В челябинском Саду камней установят общественный туалет
16.06.2023
На месте заброшенного челябинского «Молодогвардейца» скоро откроют спортплощадку
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023