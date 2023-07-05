Сквер на пересечении Калмыкова и Черкасской в Челябинске откроют к первому августа

Сквер на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской в Металлургическом районе Челябинска откроют к первому августа.

Ход работ на общественном пространстве, которое создают по программе «Формирование комфортной городской среды», проконтролировал глава района Сергей Кочетков.

В настоящему моменту в сквере закончили основные земляные работы. Ведется монтаж опор наружного освещения. Подрядчик начал укладку тротуарной плитки и заливку фундамента под зону отдыха.

В пресс-службе администрации Челябинска напомнили, что в скором времени здесь появятся детская и спортивная площадки, пергола и удобные скамейки. Кроме того, в новом сквере Металлургического района высадят деревья (более сорока яблонь, лип и ив) и почти 1400 кустарников.

На сегодняшний день общая готовность объекта составляет 40 процентов.

Для удобства отдыхающих в сквере разместят шесть зарядных станций для электронных устройств. Проектом также предусмотрен монтаж уличных гирлянд для праздничного оформления.

Разработкой проекта сквера занималась компания «Газоны Урала» под кураторством Центра развития городской среды Челябинска, управления по архитектурно-градостроительному проектированию и администрации Металлургического района.

Предварительную концепцию благоустройства жителям презентовали в июне прошлого года. По результатам встречи и онлайн-опроса в нее внесли изменения.

Отметим, новый сквер станет территорией отдыха для жителей всех возрастов.