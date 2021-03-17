Снежный полигон в Челябинске становится все недоступнее для техники подрядчиков

В Челябинске технике, груженной собранным с городских улиц снегом, все сложнее сбрасывать его на полигоне по улице Героев Танкограда, 12П.
В пресс-службе администрации Челябинска отмечают, что бульдозеру приходится ровнять снег на площадке временного складирования, чтобы дать самосвалам возможность проехать как можно дальше, в глубь полигона, однако с каждым днем это становится все труднее и труднее.
Тем временем, самосвалы дорожных подрядчиков выстраиваются в очередь, чтобы опустошить свои кузова на площадке временного складирования снега.
Как сообщает сегодня, 17-го марта, телеграм-канал городской мэрии, машины едут «караваном», на въезде даже образовываются пробки.
«Машины заезжают практически каждую минуту. Всё - под запись: это дополнительный контроль объёма со стороны комитета дорожного хозяйства», - подчеркивают в «Мэрских новостях».