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Снежный полигон в Челябинске становится все недоступнее для техники подрядчиков

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Снежный полигон в Челябинске становится все недоступнее для техники подрядчиков

В Челябинске технике, груженной собранным с городских улиц снегом, все сложнее сбрасывать его на полигоне по улице Героев Танкограда, 12П.

В пресс-службе администрации Челябинска отмечают, что бульдозеру приходится ровнять снег на площадке временного складирования, чтобы дать самосвалам возможность проехать как можно дальше, в глубь полигона, однако с каждым днем это становится все труднее и труднее.

Тем временем, самосвалы дорожных подрядчиков выстраиваются в очередь, чтобы опустошить свои кузова на площадке временного складирования снега.

Как сообщает сегодня, 17-го марта, телеграм-канал городской мэрии, машины едут «караваном», на въезде даже образовываются пробки.