Специалисты минэкологии выяснят, почему пожелтел Миасс

Минэкологии Челябинской области направило специалистов выяснять, что произошло с рекой Миасс и почему она пожелтела.

«Пока сложно сказать, с чем связано данное загрязнение. Будем разбираться. Уже направили на место специалистов», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

Снимки, на которых запечатлены воды Миасса, поменявшие цвет, сделаны сегодня, девятого октября. Это участок реки рядом с селом Миасским.

Как рассказал агентству автор фото, если подойти близко к воде, чувствуется неприятный химический запах.