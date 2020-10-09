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Специалисты минэкологии выяснят, почему пожелтел Миасс

Среда обитания
Сегодня, 14:41
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Автор: 
Евгения Александрова

Минэкологии Челябинской области направило специалистов выяснять, что произошло с рекой Миасс и почему она пожелтела.

«Пока сложно сказать, с чем связано данное загрязнение. Будем разбираться. Уже направили на место специалистов», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

Снимки, на которых запечатлены воды Миасса, поменявшие цвет, сделаны сегодня, девятого октября. Это участок реки рядом с селом Миасским.

Как рассказал агентству автор фото, если подойти близко к воде, чувствуется неприятный химический запах.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
река Миасс
Виталий Безруков
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