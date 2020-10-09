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В Челябинской области появилась своя Желтая река

Среда обитания
Сегодня, 13:46
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинской области появилась своя Желтая река - как в Китае: Миасс неожиданно изменил цвет. Произошли цветовые метаморфозы на участке водоема в селе Миасское.

Об приобретении водами южноуральской реки необычного оттенка агентству «Урал-пресс-информ» рассказал очевидец, который часто бывает в тех краях по работе. Фото сделаны сегодня, девятого октября.

«Река окрасилась в жёлтый цвет, раньше такого никогда не было. Вероятно, какие-то сбросы в реку», - сообщил житель региона.

Выше по течению Миасс чистый. Желтые воды текут со стороны Челябинска.

Ждем ответов экспертов и официальных структур.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
река Миасс
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