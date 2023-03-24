Суровые челябинские остановки: из трамвая - на забор

Жители Челябинска устали выходить из трамвая на забор, как это приходится делать пассажирам на остановке Лизы Чайкиной в Ленинском районе.

«Подскажите, остановку Лизы Чайкиной будут переделывать? Невозможно выйти из трамвая - сразу попадаешь на забор остановки. Мне кажется, там и 30 сантиметров нет от трамвая до забора. Бедные старики и молодые мамы с колясками - приходится выходить на следующей», - вот такой пост (сопровожденный красноречивым снимком) появился сегодня, 24 марта, в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

В комментариях к жалобе челябинка Мария Григорьева пишет, что, кроме прочего, на этой очень узкой остановке воткнута урна – «чтобы люди своей одеждой протерли либо трамвай, либо мусорку». Либо забор, подсказывает еще один участник обсуждения.

Также горожане пишут, что, когда на дороге лужи, брызги летят на ждущих трамвая людей – отойти пассажирам некуда.

«Страшно даже стоять на остановке, когда подъезжает трамвай. Люди выходят из трамвая, а кому заходить - негде встать», - отмечает еще одна жительница мегаполиса.