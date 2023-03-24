24.03.2023
Суровые челябинские остановки: из трамвая - на забор
24.03.2023
В «Пятёрочку» пришёл «призовой циклон»
24.03.2023
На Таганае раньше обычного пробудились муравьи и «ожила» верба
23.03.2023
В Сосновском районе полиция задержала женщину-курьера с мефедроном
23.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 24 марта (18+)
23.03.2023
В Челябинской области проверили строительство и ремонт соцобъектов народной программы «Единой России»
Суровые челябинские остановки: из трамвая - на забор
09.06.2022
Челябинцы сетуют по поводу отмены трамвайной остановки «Горсад имени Пушкина»
01.06.2022
Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек
06.08.2021
В Челябинске началось восстановление трамвайных остановок на Дзержинского
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023