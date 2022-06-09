Челябинцы сетуют по поводу отмены трамвайной остановки «Горсад имени Пушкина»

В Челябинске временно отменили трамвайную остановку на улице Цвиллинга «Городской сад имени Пушкина» (по направлению к вокзалу).

Общественный электротранспорт не будет останавливаться здесь ориентировочно до первого июля.

Ближайшие остановки, где смогут выходить пассажиры, едущие на вокзал, - площадь Революции и «Орджоникидзе», сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.

Отметим, временная отмена востребованной остановки связана с обустройством трамвайных платформ на улице Цвиллинга. Челябинские власти приносят жителям извинения за временные неудобства.

К слову, в социальных сетях горожане уже выражают недовольство отменой остановки и задаются вопросом, как им теперь добираться до железнодорожной больницы. Увы, но пока только пешком – даже тем, у кого проблемы со здоровьем. Пользу прогулок придется ощутить на себе и тем, кто хочет провести время городском саду. Напомним, ранее по этой же причине на Цвиллинга отметили остановку «Улица Евтеева».

Надо сказать, что происходящее сегодня на улице Цвиллинга волнует многих горожан, особенно возмущены автомобилисты. Так, в сообществе «Пусть Котова знает!» в ВКонтакте в очередной раз появилось гневное сообщение: «Зачем сужают улицу? У нас автомобилисты - люди второго сорта? Почему не согласовывали проект на слушаниях? На Свободе между Тимирязева и Плеханова убрали все парковки! Предлагаю вернуть все в прежнее состояние!».

Очень многим челябинцам не по душе ни ширина и длина трамвайных платформ, которые горожане уже ехидно называют перронами, ни бордюры вдоль трамвайной линии. Улицу Цвиллинга, по которой ездит очень много машин, все чаще сравнивают с многострадальным Комсомольским проспектом, результаты ремонта которого, как известно, вызвали волну негодования среди челябинцев. Цвиллинга приобретает весьма странный облик. И кому будет лучше от перемен, пока не понятно.

Говоря об общественном транспорте, можно вспомнить и крайне непопулярное решение властей отменить любимую многими «восьмерку» - кому помешал этот популярный маршрут, который всегда был востребован у челябинцев (обычные жители от этого точно не выиграли)?!

В группе «Пусть Котова знает» люди все чаще жалуются на перебои с общественным транспортом, приводят конкретные примеры и задаются вопросом, читает ли кто-то их жалобы или это крик в пустоту.