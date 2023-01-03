Таганай и Зигальга приглашают на увлекательный квест по зимнему лесу

Жители Челябинской области и гости региона могут принять участие в занимательных квестах, которые организуют национальный парк «Таганай» и национальный парк «Зигальга» в новогодние каникулы.

«Возьмите в руки карандаш … И приходите на Семибратку! Чтобы поучаствовать в занимательном квесте и прокачать свои знания о природе национального парка», - приглашают всех желающих в нацпарк «Таганай».

Участникам будут выдавать задания прямо на экотропе, а ответы они будут вписывать в специальные бланки – их предоставят администраторы визит-центра.

«Приятным бонусом станет прогулка по зимнему лесу и невероятные панорамы, которые открываются со смотровых площадок», - подчеркивают в нацпарке.

Протяженность экотропы Семибратка на Таганае – четыре километра. На тропе есть две информационные беседки, две смотровые площадки, интерактивный стенд и указатели. А в начале маршрута - визит-центр с интерактивной экспозицией.

Квест в нацпарке «Таганай» состоится в четверг и пятницу, пятого и шестого января. Время проведения – с 10 до 16 часов.

Любители активного отдыха смогут отправиться также на познавательную прогулку по зимнему лесу в национальном парке «Зигальга». «В этом маленьком походе будет интересно детям старше семи лет в сопровождении родителей, а также взрослым, которые не хотят взрослеть. Самые активные участники программы получат не только памятные сувениры, но и новые знания», - рассказали в нацпарке.

Прогуляться по тропе «Предгорья Зигальги», отгадать зимние загадки и ответить на вопросы о природе можно будет пятого января с 10 до 15 часов можно. Перед этим потребуется пройти инструктаж в экоцентре парка (перед подвесной переправой).