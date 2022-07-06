Таганайская фотоловушка «поймала» лосиху с малышом

В лосиных семействах национального парка «Таганай» (Челябинская область) – пополнение: в одну из фотоловушек попались сохатая мама с малышом.

Как отмечают в нацпарке, сейчас лосенку около месяца, его шерстка по-детски рыжая.

«При рождении будущие сохатые весят всего-то от шести до 16 килограммов, но уже к осени набирают больше 120-ти, а иногда и все двести», - рассказали в «Таганае».

Похожие на соху рога, за которые лесные великаны и получили такое название, отрастают лишь к четырем лосиным годам.

«А до этого молодые лоси носят скромное «украшение» без признаков отростков. Новенькие рожки у первогодков отвердевают уже в июле-августе», - сообщили в нацпарке.