Таганайская ксеромфалина Кауфмана показала себя во всей красе – выставить напоказ свои плодовые тела ей не помешали ни дождь, ни снег. Не испугала ксеромфалину и майская прохлада.

Как отмечают в нацпарке «Таганай», грибной сезон пока открыт только

для очень мелких представителей грибного царства. Ксеромфалина Кауфмана – один из них.

«Это ранневесенний вид из семейства Миценовых – грибов-сапрофитов, разрушающих отмершие организмы. В нацпарке населяет полусгнившие, заросшие мхом пни на старых вырубах. Растет обычно колониями наподобие опят. Но не стоит их путать. Наши съедобные опята появляются не ранее августа, а все ксеромфалины – в мае», - подчеркнули в НП «Таганай».

Также в нацпарке рассказали, что, кроме ксеромфалины Кауфмана, на Таганае встречается ксеромфалина колокольчатая и стеблевидная.

«Все они из-за своих мелких размеров (диаметр шляпки не превышает двух сантиметров) и низких вкусовых качеств в пищу не используются. К тому же ксеромфалины имеют некоторое сходство с галеринами, грибами из семейства Строфариевых, большинство которых ядовиты», - отметили в нацпарке.