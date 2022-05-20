Таинственный долгожитель: пять фактов о водяном тигре Таганая

Завтра, 21-го мая, весь мир будет отмечать День исчезающих видов. По случаю приближающегося праздника национальный парк «Таганай» (Челябинская область) рассказал об обитающем на его территории водяном тигре – таймене (это крупнейший представитель лососевых и один из самых древних его видов).

В своем телеграм-канале нацпарк опубликовал пять интересных фактов об этой рыбе.

Водяной тигр – потому что таймень свирепый хищник. Он питается не только рыбой, но и мелкими зверьками. И даже может достать свою добычу на суше, стремительно вынырнув из глубины.

Это рыба-рекордсмен роста: за первые десять лет жизни она может вымахать до ста сантиметров.

Таймень – рыба-«аксакал», она может жить до 50-ти лет.

Таймень – самая таинственная рыба Таганая. Есть устные свидетельства и фотографии середины 60-х годов прошлого века, подтверждающие его существования в верховьях Большого Киалима. Однако в последние десятилетия никому не удавалось увидеть ни одного экземпляра.

Главный враг водяного тигра – человек. Именно поэтому этот вид занесен в Красную книгу России.