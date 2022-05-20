20.05.2022
Рогозин рассказал о разрушительной силе «Сармат»
20.05.2022
Таинственный долгожитель: пять фактов о водяном тигре Таганая
20.05.2022
В Челябинске изменилось расписание автобуса №25с
19.05.2022
«Почему нет свежих овощей и как питаться в школе детям-аллергикам?»: челябинцы обсудили школьные столовые
19.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 мая
19.05.2022
В Карабаше открыли виртуальный концертный зал
Таинственный долгожитель: пять фактов о водяном тигре Таганая
18.05.2022
На Таганае распустились цветы троллей, в «Зигальге» пошли сморчки
16.05.2022
Белая трясогузка Таганая приготовила сюрприз сотрудницам нацпарка
07.05.2022
На Таганае выросли аммиачные грибы и грибы-шишколюбы
05.05.2022
Нацпарк «Таганай» проведёт экскурсию для волонтёров
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022