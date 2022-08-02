Текслер: Земли, входящие в «зеленый пояс», будут защищены от вырубок и использования для строительства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по вопросу создания лесопаркового «зеленого пояса» Челябинска. Этот проект уже получил поддержку на слушаниях в Общественной палате региона.

На совещании Алексей Текслер подчеркнул, что работа по созданию «зеленого пояса» вокруг областного центра идет уже несколько лет согласно поручению президента. Челябинск стал первым городом в регионе, который выходит на принятие решения.

«Зеленый пояс» – это зона с ограниченным режимом природопользования, на которой расположены леса, водные объекты, природные ландшафты, территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», «Зеленый пояс» Челябинска составит 26 тысяч 294 гектара, или 262,94 квадратных километра, из них тысяча 709 гектаров – леса Челябинска; 64 гектара - леса Копейского городского округа; 16 гектаров - Красноармейский и Сосновский районы; четыре тысячи 174 гектара – особо охраняемые природные территории (Челябинский (городской), Каштакский и Ужовский боры); двадцать тысяч 331 гектар - земли лесного фонда (Красноармейское, Долгодеревенское, Кременкульское, Смолинское, Еткульское лесничества).

«Фактически мы этой работой занимаемся уже несколько лет, могу привести пример, когда мы с Натальей Петровной (Котовой) несколько лет назад проводили ревизию земель под жилищное строительство, то земли за «Ньютоном» – фактически это лес в пределах города – все эти участки предназначались для жилищного строительства, на многих из них уже были собственники, которые собирались строить жилье. Пришлось определенное усилие приложить для того, чтобы эту ситуацию исправить, и эти земли сегодня являются землями лесного фонда, таковыми и будут, для нас это принципиально. Сейчас эти решения и ряд других мы фиксируем через принятия проекта зеленого пояса», - отметил Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба главы региона, на земли, которые войдут в «зеленый пояс», будут наложены определенные ограничения. Запрещено будет строительство (за исключением отдельных инфраструктурных, рекреационных и социальных объектов), а также вырубка.

«Для нас важно, что земли, входящие в «зеленых пояс» Челябинска, будут защищены от вырубок, использования для строительства предприятий, многоквартирных домов и т.д. При этом внутри Челябинска много неиспользованных участков, причем уже с инфраструктурой, они обеспечены общественным транспортом. Кстати, промышленные территории также можно возвращать в зону жилой застройки, естественно, с необходимым благоустройством. В эту сторону, в основном, и будет развиваться Челябинск. Областной центр разросся, нам необходимо более рационально относиться к развитию территории и понимать, что необходимо сохранять лесной массив», - резюмировал губернатор.

Проект зеленого пояса передан для рассмотрения депутатам регионального Заксобрания. После принятия решения будут установлены границы.