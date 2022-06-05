Телебашня в Челябинске включит подсветку «под тигра»

Телебашня в Челябинске окрасится в тигровую расцветку в поддержку акции, которую проводит центр «Амурский тигр» в преддверии предстоящего Международного форума по сохранению тигра.

Как сообщает пресс-служба центра, с пятого по восьмое июня Останкинская телебашня окрасится в тигровую расцветку и начнет транслировать фразу «Амурских тигров стало больше». Подсветку под тигра включат телебашни РТРС в ряде городов страны, в том числе и в Челябинске.

В пресс-службе добавили, что Россия является домом амурского тигра - одного из самых редких подвидов полосатого хищника. Ранее их популяция насчитывала несколько тысяч особей, но к концу 1940-х годов в дикой природе осталось не более 50 животных.

«Последовавший запрет на охоту, усилия государства, советских и российских экологов, позволили за 60 лет стабилизировать популяцию. В 2005 году ученые заявили о 450 хищниках», - отметили в центре.

В 2000-х годах браконьерство и вырубка лесов привели к тому, что популяция амурского тигра снова начала сокращаться. Для спасения хищника в 2013 году по инициативе президента Владимира Путина Русским географическим обществом был учрежден Центр «Амурский тигр». Благодаря усилиям специалистов, популяция тигра начала медленно расти и учет 2015 года показал, что она достигла 523-540 особей.

Зимой 2021/2022 гг. Минприроды России и правительства субъектов ареала тигра при поддержке Центра «Амурский тигр» провели новый сплошной учет амурского тигра.

«На текущий момент координаторы учета обработали данные, полученные на своих участках, и сейчас согласовывают между собой так называемых «пограничных» тигров. Это животные, которых специалисты фиксировали на стыке разных участков. В ближайшее время эта работа будет завершена и тогда озвучат экспертную численность амурских тигров в России. Уже очевидно, что амурских тигров стало больше и его ареал увеличился, - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр». - К Международному форуму по сохранению тигра в сентябре данные будут обработаны в том числе с помощью специальных компьютерных программ, и мы получим окончательные значения. При этом подчеркну, что экспертная оценка дает скорее представление о минимальной численности, а итоговая показывает полную картину».

II Международный форум по сохранению тигра откроется пятого сентября 2022 года во Владивостоке в стартовый день Восточного экономического форума. В мероприятии ожидается участие Президента Российской Федерации, лидеров зарубежных государств и правительств, руководителей международных организаций, иностранных официальных лиц, глав компаний, представителей делового, экспертного и медийного сообществ.

На форуме планируется подвести итоги работы по сохранению тигра во всех странах его обитания за прошедшие 12 лет и наметить новые цели и конкретные действия для обеспечения комфортного сосуществования тигра и человека.