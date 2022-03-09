Тракторозаводский район Челябинска украсят девять чудо-клумб и цветников

Тракторозаводский район Челябинска в этом году украсят девять чудо-клумб и цветников. Торги на выбор подрядчика, который займется разработкой дизайн-проектов, районные власти объявят в самом скором времени.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, новые объекты озеленения появятся на Салютной, 25 (возле ЗАГСа); на Героев Танкограда, 75 (у центрального вход в Сад Победы); на перекрестке улиц Горького и Савина, на Комсомольской площади (перед знаменитым танком ИС-3 и на проспекте Ленина, 20); на проспекте Ленина, 10; на улице Хохрякова, 1; на Зальцмана, 24; на кольце на пересечении улиц Конструктора Духова, Сергея Герасимова и Ферганская.

Дизайн-проекты будущих цветников предусматривают оптимальные композиционные и колористические решения (в связке с окружающими элементами озеленения и благоустройства), а также максимальное использование многолетних растений.

Предварительно, разработка дизайн-проектов составит около 575-ти тысяч рублей. Стоимость непосредственной реализации будет рассчитана после завершения проектных работ, отметили в мэрии.

«Глава Челябинска Наталья Котова уделяет большое внимание благоустройству и озеленению на территории всего города. В своем районе мы ежегодно меняем концепцию цветников, чтобы идти в ногу со временем. Предстоящий сезон благоустройства не стал исключением, мы в поиске ответственных подрядчиков, которые помогут нам создать действительно достойные объекты, и они будут радовать жителей», - сказал глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов.