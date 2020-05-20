Травниковский бор в Чебаркульском районе находится в опасности

Травниковские бор в Чебаркульском районе Челябинской области в опасности. В этом представители официальных структур и общественники убедились лично.

Во время рейда по территории бора представители ГУ лесами региона, "Особо охраняемых природных территорий" и эксперты ОНФ выявили многочисленные нарушения. В числе прочего они обнаружили порубочные остатки в деляне, несанкционированные свалки, следы рубки реликтовых сосен и незаконной ловли.

В настоящее время, сообщили в региональном отделении ОНФ, контрольные органы проводят работу по установлению личностей нарушителей. По ряду выявленных ранее нарушений законодательства уже идут судебные разбирательства.

Статус памятником природы, увы, не защищает Травниковский бор от недобросовестных предпринимателей, использующих охраняемые ресурсы в целях наживы. Так, участники рейда обнаружили большое количество порубочных остатков, оставленных в деляне в 2018 году, а рядом с лесным массивом - две нелегальные свалки.

«В регионе сейчас пожароопасный период. В случае, если загорится мусор и случится сильный пожар, как это недавно произошло возле поселка Витаминный, мы рискуем потерять уникальный памятник природы. К сожалению, это не волнует недобросовестных предпринимателей. Ранее было выявлено, что порубочные остатки в деляне складирует арендатор лесного участка, компания «Браус». У нас есть основания предполагать, что в данном случае могут быть некие договоренности между арендатором и бывшим руководством Чебаркульского лесничества. Очень рассчитываем на то, что ситуация изменится, и виновные, наконец, понесут наказание», - заявил эксперт ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

Он также добавил, что безнаказанность порождает дальнейшие нарушения. Так, в рекреационной зоне рядом с озером Еловое участники рейда ранее обнаружили остатки вырубленных реликтовых сосен, а на берегу озера Камбулат на границе Травниковского бора - лодку и незаконные орудия лова (сети). Здесь же предприимчивые частники отсыпали дорогу через бор, что запрещено положением о памятнике природы, строят капитальные сооружения и в целом хозяйничают в охраняемой зоне, невзирая ни на какие запреты.

Все данные по результатам рейда зафиксированы главным управлением лесами и ОГУ «ООПТ», сотрудники которых заверили представителей Народного фронта в том, что нарушители будут выявлены и понесут наказание.

ОНФ, в свою очередь, напоминают гражданам, что целью образования памятника природы Травниковский бор является сохранение реликтового островного бора, произрастающего на гранитных массивах, в естественном состоянии. Это означает, что на его территории, как и на территории уникального озера Тургояк и в ряде других любимых южноуральцами местах отдыха, действует ряд ограничений.