Туристы из Перми оштрафованы за нарушение правил посещения «Таганая»

В национальном парке «Таганай (Челябинская область) за нарушение правил посещения наказана рублем группа туристов, устроившая стоянку с разведением костра в неположенном месте.

Как оказалось, нарушители – семь человек – приехали на Таганай из Перми. Установили палатки, нарубили дров, разожгли огонь. Отдыху гостей помешали сотрудники службы охраны нацпарка.

Как отмечают в пресс-службе «Таганая», нарушители дерзили, не называли свои настоящие имена. Когда туристов сопроводили до приюта, один из них предпринял попытку скрыться, однако был остановлен инспекторами.

В результате составлены два протокола. Каждый из семи нарушителей заплатит трехтысячный штраф. В нацпарке подчеркнули, что таких неприятных последствий легко можно было избежать, добравшись до приюта «Гремучий ключ», который находится неподалеку, и расположиться там.