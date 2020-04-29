У южноуральцев появится еще один повод остаться дома

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в предстоящие сутки, 30 апреля.

«Еще один повод посидеть дома - неблагоприятная погода», - предупреждают южноуральцев в ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным Челябинского Гидрометцентра, предстоящей ночью ожидаются дожди, в горных районах возможен мокрый снег. В четверг, 30 апреля, местами пройдут умеренные дожди, в горах сильные и очень сильные.

Прогнозируется усиление ветра в ночные часы до 14 метров в секунду, днем – до 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер может ухудшить самочувствие людей с нервными заболеваниями.

Атмосферное давление ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба, в четверг оно повысится до 735 миллиметров. Влажно-прохладная погода на фоне очень низкого атмосферного давления неблагоприятна для лиц, страдающих сердечно-сосудистой патологией, хроническими воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.

В ГУ МЧС предупреждают, в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Сохраняется угроза перехода природных пожаров на населенные пункты.

Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных.

В горных районах возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах.