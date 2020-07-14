Установлена причина вечернего зловония в Челябинске

Вчера, 13 июля, жители Челябинска почувствовали едкий запах гари в период между 18 и 21 часами вечера. Всему виной стал пожар на границе города с Красноармейским районом.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, источником смога стал пожар возле поворота на поселок Лазурный. В 17:51 поступило сообщение от очевидцев о возникновении там источника дыма.

«На место были направлены три автоцистерны и 12 человек личного состава. По прибытии было обнаружено горение камыша и растительности на открытой территории. Площадь локализации пожара была объявлена на площади 25 гектаров. Угрозы населенным пунктам возгорание не представляло», – сообщила сотрудник пресс-центра ГУ МЧС России по Челябинской области Юлия Субтельная.

Возгорание было представлено разрозненными очагами: процесс их тушения осложняла непроходимая местность. О локализации пожара было объявлено в 20:40.