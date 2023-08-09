В Аргаяше за сутки выпала почти месячная норма осадков, в Челябинске – четверть нормы

Практически месячная норма осадков выпала за прошедшие сутки, восьмого августа, в Аргаяше (Челябинская область), в Челябинске – четверть месячной нормы.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентра, накануне днем и ночью прошли дожди с грозами, в большинстве районов сильные. Выпало от 0,8 до 57 миллиметров осадков. «Наибольшее количество осадков отметила метеостанция Аргаяш - 96% от месячной нормы», - уточнили синоптики.

В Челябинске минувшей ночью, по предварительным данным, выпало 19 миллиметров осадков, что составляет примерно четверть месячной нормы, сообщает администрация города.

«В диспетчерскую службу ЕДДС поступило 10 обращений от горожан о подтоплении частных домов и семь обращений о протечках кровли в многоквартирных домах», - рассказали в мэрии.

Затопило улицу Неаполитанова, земельный участок, на котором находится ЖК «Вместе», и прилегающую территорию.

В диспетчерскую службу МБУ «ЭВИС» обратился 61 челябинец с жалобой о подтоплении, преимущественно из частного сектора. Для ликвидации последствий на все заявки были отправлены аварийные бригады.

В общей сложности из мест подтоплений откачано 1300 кубометров воды.

При обнаружении мест сильных подтоплений в Челябинске необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу по номеру 727-46-26 или 112.

Напомним, в ночь с седьмого на восьмое августа выпало от 0,3 до 58 миллиметров. Сильные дожди с грозами осадков прошли на крайнем севере области. Наибольшее количество осадков отметила метеостанция Верхний Уфалей - 94% от месячной нормы.

По прогнозам синоптиков, днем девятого августа в отдельных районах Челябинской области сохраняются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительный сильный дождь, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

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