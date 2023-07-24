В Челябинске 927 домов отключат от горячей воды

С завтрашнего дня, 25 июля, в Челябинске начнется пятый этап гидравлических испытаний. От горячего водоснабжения отключат в пяти районах города 927 многоквартирных домов и 138 социальных учреждений, сообщил на аппаратном совещании в мэрии замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов.

Он отметил, что работы завершат восьмого августа. Также продолжается подготовка к отопительному сезону.

«Проверяем теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также потребителей тепловой энергии. В городскую комиссию поступило 118 пакетов документов, подготовлено 55 паспортов готовности. Совместно с Ростехнадзором продолжаем проверки», – сказал Александр Астахов.