24.07.2023
Челябинские силовики вышли с проверкой в исправительную колонию
24.07.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по улице 60-летия Октября
24.07.2023
Опубликован топ крупнейших конвергентных операторов. В рейтинг попал провайдер «Ростелеком»
24.07.2023
Учёные ЮУрГУ разрабатывают комплекты здорового питания для туристов и спортсменов
23.07.2023
Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 17.07.2023 по 23.07.2023)
23.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 24 июля (18+)
В Челябинске 927 домов отключат от горячей воды
06.07.2023
Жители Троицка устали жить без горячей воды и пожаловались губернатору
03.07.2023
Отключение горячей воды в «северной зоне» Металлургического района снова продлили
30.06.2023
Четвертый этап опрессовки в Челябинске затронет три района
29.06.2023
В «северной зоне» Металлургического района Челябинска горячей воды не будет до третьего июля
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023