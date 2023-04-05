В Челябинске благоустраивают новый участок пешеходной части Свободы

В Челябинске для удобства и комфорта горожан начали благоустраивать очередной участок пешеходной зоны по улице Свободы (Советский район).

Как отмечают в пресс-службе администрации города, второй этап благоустройства захватывает участок Свободы между улицами Плеханова и Орджоникидзе. Озеленение, освещение, навигация, места отдыха появятся здесь благодаря программе «Формирование комфортной городской среды».

В мэрии отметили, что Свободы является одной из центральных улиц южноуральской столицы, связывает между собой железнодорожный вокзал и центр города: создать здесь комфортную городскую среду очень важно.

«Реализацию разбили на четыре этапа. Первый этап благоустройства участка улицы Свободы от Тимирязева до Плеханова провели в прошлом году. Полностью завершить преображение улицы планируется в 2025-м», - напомнили в администрации Челябинска.

Отметим, благоустройство пешеходной зоны гостевого маршрута улицы Свободы, на участке от Плеханова до Орджоникидзе, будет проводиться по аналогии с предыдущим этапом, реализованным в 2022 году (на участке от Тимирязева до Плеханова).

В администрации Советского района не раз подчеркивали, что концепция благоустройства гостевого маршрута улицы Свободы - от проспекта Ленина до привокзальной площади - идентична на каждом из этапов.

За лето 2022 года на пешеходной зоне Свободы между Тимирязева и Плеханова полностью привели в порядок пешеходную часть, ограничив возможность парковки на газонах и тротуарах. Для велосипедистов организовали отдельную дорожку так, чтобы они не пересекались с пешеходами. Высадили 18 деревьев, почти полторы тысячи кустарников и обустроили 2,8 тысячи квадратных метра газона. Кроме этого, были установлены опоры освещения, приствольные решетки, велопарковки, современные скамейки, кресла, урны и даже стрелочные указатели.

Говоря о концепции проекта благоустройства пешеходной части Свободы, в Центре развития городской среды Челябинска отмечали, что авторы проекта стремились подчеркнуть красоту исторической архитектуры сталинского периода и периода конструктивизма, дать возможность жителям и гостям столицы Южного Урала «насладиться ее эстетикой в комфортном и безопасном пространстве улицы».

Напомним, первый этап реконструкции пешеходной зоны по улице Свободы, на участке от проспекта Ленина до улицы Тимирязева, был реализован в Советском районе Челябинска в 2021 году – по программе инициативного бюджетирования, совместными силами районных властей и городского комитета дорожного хозяйства. Здесь установили скамейки, организовали велопарковку, поставили ограждающие столбики, защитили корневую систему деревьев приствольными решетками, установили пандусы.