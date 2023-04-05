05.04.2023
Чемпион мира по боксу среди молодежи провел зарядку для школьников Луганска
05.04.2023
В Челябинске в выходные закроют движение 19-го троллейбуса по Бажова и Танкистов
05.04.2023
В Челябинской области клещи начали охоту на южоуральцев
05.04.2023
На территории НПО «Зюраткуль» тепловоз сошел с рельсов
05.04.2023
«Женское движение Единой России» обсудило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы
05.04.2023
На украшение здания на площади Революции к 9 Мая Челябинск готов потратить почти полмиллиона
В Челябинске благоустраивают новый участок пешеходной части Свободы
04.04.2023
В сквере у «Станкомаша» в Челябинске появится пространство для шашистов и шахматистов
30.03.2023
Челябинцам рассказали, что ждет знаменитую «Плодушку» в этом году
03.03.2023
В Трехгорном мечтают создать Парк поколений – проект должен победить во всероссийском конкурсе
02.03.2023
Сквер вокруг башни с часами в Челябинске начнут благоустраивать в апреле
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023