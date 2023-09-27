В Челябинске до октября ограничили движение по улице Российской

В Челябинске до второго октября ограничили движение по улице Российской, на пересечении с Северной.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, речь идет об участке в районе бассейна «Электрометаллург».

Движение здесь будет ограничено по правой крайней полосе в направлении улицы Труда.

Данная мера введена в связи с аварийно-восстановительными работами на инженерных коммуникациях.

Челябинские власти просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.