В Челябинске и Карабаше объявлены НМУ

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Судьба замороженного три года назад объекта в центре Челябинска в центре на набережной реки Миасс
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске водители «Дикси ЮГ» через суд добились от работодателя компенсации суточных расходов
24.05.2022

В Челябинске водители «Дикси» через суд добились выплат «суточных»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Делегация Челябинской области в настоящее время работает в закрепленных за нашим регионом населен
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Спецоперация на Украине
24.05.2022

Дмитрий Гатов: Донбасс – это зеленые, цветущие города и очень красивые люди, «сделанные из стали»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области сегодня, 24-го мая, вспоминают юного героя Дима Новоселова – в этот день тр
24.05.2022

В Челябинской области вспоминают героически погибшего юнармейца Диму Новоселова
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на 25 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2022

Челябинских школьников за успехи в Просветительских играх наградил Сергей Кириенко
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2022

Молодёжный театр приглашает челябинцев на премьеру «Русское. Островский»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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24.05.2022 17:40

В Челябинске и Карабаше объявлены НМУ

В двух городах Челябинской области в предстоящие сутки установятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске и Карабаше режим «черного неба» начнется в 22 часа 24 мая и продлится до 15 часов 25 мая.

На этот же период отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение об НМУ первой степени.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления, туман и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.

Автор: Любовь Юрина
НМУ
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинске продадут с молотка недостроенный спорткомплекс на Труда

23.05.2022 11:47

Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист

23.05.2022 11:45

Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку

23.05.2022 10:51

В ЮУрГУ подвели итоги V студенческой конференции «Астероидная безопасность»

23.05.2022 10:36

В Челябинской области продолжаются «Последние звонки»

23.05.2022 10:22

Челябинцы будут жить без горячей воды

23.05.2022 09:57

В нацпарке «Таганай» появились два «рыцаря леса»

23.05.2022 09:46

Стопроцентно российский: Wink включен в реестр отечественного программного обеспечения

22.05.2022 20:14

За сутки заболело ковидом 120 южноуральцев, выздоровело 42, умерло четверо

22.05.2022 19:59

В понедельник в Челябинской области – сыро и ветрено

22.05.2022 19:50

Анонсы событий и мероприятий на 23 мая

22.05.2022 14:50

В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании

22.05.2022 14:31

Турецкий политолог: Украина продолжает прикрываться от армии России «живым щитом» из иностранцев

21.05.2022 18:22

Челябинский облсуд оставил в СИЗО организатора ОПГ, экстрадированного из Испании

21.05.2022 18:15

Жительница Магнитогорска поверила мошенникам и лишилась 940 тысяч рублей

21.05.2022 17:48

В Златоусте наступило «белое лето»

21.05.2022 17:31

Копейчане радуются рождению утят на автовокзале

21.05.2022 17:22

В Челябинской области 121 новый случай ковида

21.05.2022 14:43

В ЛНР задержали украинскую шпионку

21.05.2022 13:59

В освобожденном от ВСУ и нацбатальонов Рубежном потихоньку налаживается жизнь

21.05.2022 12:43

Малыш, с прибытием! К косолапым сестрам Шкоде и Забаве приехал завидный жених

21.05.2022 12:15

В Миассе один пациент проглотил золотые украшения другого

21.05.2022 10:37

В воскресенье автобусы на северо-западе Челябинска будут ходить по-другому