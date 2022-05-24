24.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 мая
24.05.2022
Челябинских школьников за успехи в Просветительских играх наградил Сергей Кириенко
24.05.2022
Молодёжный театр приглашает челябинцев на премьеру «Русское. Островский»
24.05.2022
Южноуральские полицейские поймали в Майкопе серийного «тяжелобольного» мошенника из сети
24.05.2022
Эксперт: Дело Додона - зачистка политического поля Молдавии
24.05.2022
«Наш дом» из Озерска завершил 74-й театральный сезон под крики «Браво!»
В Челябинске и Карабаше объявлены НМУ
25.04.2022
Челябинские экоактивисты сообщили о гибели сосен на Новоградском тракте, но их уже заменили
04.04.2022
Лихачев – челябинцам о выбросах: Прошу вас успокоиться, всё под контролем
03.04.2022
Челябинцы жалуются на туман с химическим запахом, а на постах Росгидромета – техосблуживание
28.03.2022
Минэкологии отреагировало на сигнал челябинца о сливе нечистот в реку
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022