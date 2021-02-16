Анонсы событий и мероприятий на 17 февраля

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В Челябинске и Коркино ожидаются НМУ первой степени

В Челябинске и Коркино ожидаются метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе

По данным Челябинского ЦГМС, режим НМУ первой степени будет действовать в столице Южного Урала и соседнем Коркино с семи вечера вторника, 16-го февраля, до семи часов вечера среды, 17-го февраля.

Кроме того, предупреждение о НМУ первой степени объявляется отдельными предприятиям региона.

В этот период будет дуть слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром - инверсия.

Информация о негативных изменениях состояния атмосферного воздуха и жалобы населения на загрязнение воздуха принимают управление Росприроднадзора по Челябинской области (Челябинск, улица Елькина, 75 (телефон: 8-351-237-81-83, факс 8-351-237-49-98); региональный Роспотребнадзор (Челябинск, улица Елькина, 73, телефон горячей линии: 8 (800) 100-26-73 или через сайт: 74.rospotrebnadzor.ru) - для принятия предусмотренных законодательством мер.