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В Челябинске к НМУ и жаре добавился удушающий запах гари

Среда обитания
Сегодня, 10:48
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинске к неблагоприятным метеорологическим условиям (НМУ), способствующим вредным выбросам в атмосфере, изнуряющей жаре добавился удушающий запах гари.

Накануне горожане жаловались на першение в горле, неприятный запах в центре города и даже в лесопарковой зоне.

«Центр. Район Алого поля. С 21 часа чем так воняет? Невозможно вдохнуть даже. Откуда это к нам пришло, что это и когда закончится? Уже голова болит от вони», - пишет на странице «Вредные выбросы» Тимофей Копылов.

На жуткий запах гари пожаловалась и жительница 51-го микрорайона. «Ждали вчера, чтобы наконец-то открыть окна и проветрить за ночь квартиру, а тут такое». «Днем жара, ночью – вонь», - с горечью констатирует Марина Владимировна.

«Сейчас над горизонтом стоит белое вонючее "облако", если смотреть с ЧТЗ, между Цинковым и ЧЭМК», - написала в понедельник Марина. Жители отмечали и другие места неприятного запаха: Свердловский проспект, Комсомольский проспект, Ленинский район

В деревне «Круглое» у аэропорта поле горело, сообщает Надежда.

Жители Паркового отмечают, что у них в микрорайоне воняло выбросами промышленных предприятий.

Замминистра экологии области Виталий Безруков отметил, что жалобы на запах гари, загрязнении воздуха и задымленности на северо-востоке города стали поступать в министерство в понедельник, 13 июля, вечером.

«Граждане также были обеспокоены тем, что загрязнение воздуха могли вызвать выбросы промышленных предприятий, - сообщил замминистра и озвучил истинную причину запаха. - Приблизительно с 18 до 21 вечера зафиксировано возгорание вблизи границ города Челябинска в Красноармейском районе. Запах гари доносится слабым ветром до города».

На территории Металлургического района города Челябинска работает передвижная лаборатория в зоне влияния промышленных предприятий.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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