В Челябинске, Копейске и Сосновском районе стартовал проект «Чисто! Пластик»

В рамках нацпроекта «Экология» на территории Челябинска, Сосновского района и Копейска реализуется проект «Чисто! Пластик» по раздельному сбору отходов. В этих городах установили контейнеры красного и оранжевого цветов, брендированные символикой проекта.

В настоящий момент в Челябинске и его пригороде установлено 424 красных бака, в Копейске - 311 оранжевых.

Баки в Челябинске

Как пояснили организаторы, эти контейнеры предназначены исключительно для сбора пластикового вторичного сырья, а именно: пластиковых бутылок от напитков, бытовой химии и косметики (в том числе бутылей от шампуней, жидкого мыла, гелей для душа).

Бак оснащен специальной крышкой капюшонного типа и имеет люк, через который и можно легко поместить вторичное сырье в контейнер.

В бак можно помещать только целевой перерабатываемый пластик. Для этого следует убедиться, что на таре имеется следующая маркировка: РЕТ1 (PETE1) или HDPE 2.

Южноуральцам рекомендуют сполоснуть тару, по возможности очистить от наклеек. Для уменьшения объема бутылки лучше смять, крышки открутить.

Баки в Копейске

В баки запрещено размещать любые другие отходы, включая пищевые, органические, использованные средства гигиены и прочее. Также контейнер не предназначен для нецелевого пластика: полиэтилена, пищевых контейнеров, грохоток от яиц, упаковок от снеков, туб от кремов и зубных паст.

«Если в баки попадет непрофильный мусор, усилия людей, которые участвуют в сортировке и складируют только профильный пластик, будут напрасными. Смешиваясь с другими отходами, ПЭТ загрязняется и плохо поддается сортировке. Таким образом, часть отобранного кем-то пластика отправится на захоронение. В результате негативное влияние человека на окружающую среду будет только возрастать», - пояснили организаторы.

На баках есть QR-код с информацией о проекте, контактах для связи с администраторами проекта, обратная связь для жалоб и предложений. Звонить по всем вопросам можно по единому многоканальному номеру: 8-800-500-07-56.