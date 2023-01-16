В Челябинске появились специальные контейнеры для раздельного сбора мусора

На контейнерных площадках города появились специальные баки для раздельного сбора мусора: желтые, оранжевые или красные. На каждом есть краткая инструкция какие именно отходы туда нужно складывать.

Так, яркие желтые контейнеры предназначены для складирования четырех фракций вторичного сырья, которые могут повторно применяться в производстве: пластик, макулатура, стекло и металл. В оранжевые и красные баки следует помещать только пластик. Это ПЭТ-бутылки от напитков, а также пластиковая тара от косметических средств и бытовой химии – шампуней, гелей для душа, средств для мытья посуды и тому подобное.

«С начала этого года на контейнерных площадках Челябинска установлено более 800 желтых контейнеров для раздельного сбора отходов. Убедительно просим горожан оставшиеся смешанные пищевые отходы размещать в обычные баки синего, черного или зеленого цвета. В среднем вывоз контейнеров для раздельного сбора осуществляется раз в неделю», - подчеркнул заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Контейнеры под вторичное сырье не будут дублировать друг друга, на одной площадке устанавливают только один специальный бак. Желтыми баками планируется укомплектовать 1800 контейнерных площадок Челябинска, оранжевыми — 82. Обслуживают их отдельный транспорт со специальной маркировкой, а собранное вторсырье гарантировано направляется на переработку.