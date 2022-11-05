В Челябинске на расширенном участке Худякова высаживают сосны-крупномеры

В Челябинске на расширенном участке улицы Худякова накануне, четвертого ноября, высадили 77 трехметровых саженцев сосны.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в общей сложности вдоль проезжей части планируется высадить 139 хвойных крупномеров, то есть осталось посадить еще 62 молодые сосны.

В городской администрации отметили, что это компенсационная высадка, которую подрядная организация осуществляет по причине ранее произведенного сноса 22-х деревьев, которыми пожертвовали ради расширения проезжей части.

Контракт на озеленение предусматривает постпосадочный уход за растениями, которые находятся на гарантии.

Представитель подрядчика записал видео, где рассказал и показал процесс высадки деревьев:

«Сосны нормативные, трехметровые. Комья у всех саженцев огромные, ставятся в лунки. Погрузчик возит грунт, чтобы соснам было комфортно, потому что грунт в этой части – супесчаный. Формируются приствольные валики, потом деревья будут подвязаны на растяжке».

Отметим, воплощенное в жизнь в текущем году расширение улицы Худякова (с четырех до шести полос) вызвало негативную реакцию ряда жителей, включая общественников и депутатов. Когда одни горожане выступали «за», другие были категорически против. Агентство «Урал-пресс-информ» спросило водителя, который часто ездит по расширенному от Шершневской плотины до тропы здоровья участку Худякова, нравится ли ему результат, меньше ли стало пробок, грамотно ли там организовано движение.

«В часы пик ехать стало намного проще и быстрее. Еще бы разграничили встречные потоки – так же, как это было сделано на Университетской набережной, Свердловском проспекте, то есть установили бы столбики и тросы, чтобы исключить риск «вылета» машин на встречку. Еще хорошо было бы, если бы власти сделали надземный пешеходный переход рядом с тропой здоровья (поворот на «Обмоковские дачи»), потому что по существующему наземному переходу ходит огромное число людей (когда тепло, там особенно много велосипедистов), и это создает пробки в часы пик», - отметил челябинец по имени Александр.