В Челябинске назвали деревья и кустарники, которые прижились хуже всего

В Челябинске из-за сильной жары временно приостановили замену неприжившихся зеленых насаждений.

В администрации города заверили, что, как только станет попрохладнее, подрядные организации возобновят работу в рамках исполнения гарантийных обязательств, которая должна быть завершена до 20-го сентября.

Деревья и кустарники будут заменены на 22-х объектах, включая улицы (в том числе это Труда, Лесопарковая, Курчатова, Разина, Свободы, Российская, Кирова, Островского, Комарова, Худякова), транспортные развязки, перекрестки и разделительную полосу на Гагарина.

Подрядчики высадят взамен погибших растений новые ели, ивы, сосны, яблони, рябины, тополя, черемуху, клены, дубы, ясени, лиственницы, пузыреплодники, розы, кизильник, боярышник, можжевельник, барбарис, шиповник, вишню, спирею, калину, смородину, дерен, сирень, снежноягодник, лох серебристый.

Как оказалось, чаще всего в Челябинске не приживались тополя и ивы. Среди кустарников – кизильник и пузыреплодник.