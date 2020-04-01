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В Челябинске не выявлено превышение ПДК вредных веществ

Среда обитания
Сегодня, 12:27

В Челябинске не выявлено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Таковы данные, полученные передвижной лабораторией центра экологического мониторинга вчера, 31-го марта.

Как сообщил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков, передвижные лаборатории для осуществления отбора проб атмосферного воздуха и исследования его на состав загрязняющих веществ (их две) работают в штатном режиме.

Замеры проводятся в жилых районах и на производственных площадках южноуральской столицы. Специалисты лаборатории определяют в составе воздуха (выезжая в определенную точку) содержание оксида азота, диоксида азота, оксида углерода, аммиака, сероводорода, диоксида серы и формальдегида.

Все данные замеров проб воздуха размещаются на сайте министерства экологии Челябинской области (раздел "Охрана атмосферного воздуха").

Напомним, в Челябинске до 19-ти часов первого апреля действует режим НМУ, объявленный 30-го марта.

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