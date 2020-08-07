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В Челябинске неизвестные выкопали свежепосаженный кизильник на Лесопарковой

Среда обитания
Сегодня, 12:47
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске сегодня, седьмого августа, неизвестные выкопали 47 метров кустов кизильника, высаженного в этом году вдоль улицы Лесопарковой.

Об акте вандализма сообщили в пресс-службе городской администрации. Предположительно, это случилось в ночное время.

Работы по высадке кустарника были приняты и оплачены. В настоящий момент комитет дорожного хозяйства Челябинска готовит заявление в полицию.

«Обращаемся к челябинцам с просьбой. Если вы стали свидетелями подобных фактов, вызывайте, пожалуйста, полицию на место происшествия. Наши подрядчики не высаживают растения по ночам, а если задерживаются, их легко можно отличить по форменным жилетам и спецтехнике в непосредственной близости от места проведения работ», - отметили в пресс-службе администрации Челябинска.

Увы, но этот случай - в столице Южного Урала не единственный. Челябинцы выкапывают цветы с городских клумб, воруют саженцы для своих участков, портят живые изгороди.

Кизильник пользуется у злоумышленников особым спросом. Так, в середине апреля этого года на площади Революции в Челябинске подрядчику пришлось оперативно восстанавливать живую изгородь, на "элементы" которой ночью покусились неизвестные.

Кусты кизильника были высажены в центре южноуральской столицы неделей ранее. Саженцы заполнили собой пробелы в изгороди. Не прошло и нескольких дней, как их кто-то попытался украсть (унести не успели, только выкопали), испортив облик обновленного живого забора. Речь шла о "покушении" на примерно десяток молодых растений.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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