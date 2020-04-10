В Челябинске первый этап противоклещевой обработки начнется на следующей неделе

Челябинск готов к акарицидной обработке территорий. Первый этап стартует уже во вторник, 14-го апреля - при благоприятной погоде. Первым делом обрабатывать будут территории городских парков и кладбищ.

Как сообщила пресс-секретарь городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности Евгения Шестопалова, первый этап обработки пройдет в апреле-мае, второй традиционно придется на август-сентябрь. В оба указанных периода активность членистоногих достигает пика.

В течение первого этапа акарицидная обработка будет проведена на площади чуть более полутора тысяч гектаров. Это озелененные территории, прилегающие к жилым массивам; спортивно-досуговые площадки; образовательные организации; парки культуры и отдыха; места проведения спортивных мероприятий; кладбища; комплексные центры социального обслуживания населения города.

Все конкурсные процедуры уже проведены, определены исполнители работ, готовые осуществить акарицидную обработку в соответствии санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого вирусного энцефалита".

Акарицидная обработка - вещь, конечно, хорошая, однако полной защиты от укусов клещей она не гарантирует, поэтому вакцинацию от клещевого энцефалита никто не отменял.

В случае укуса членистоного необходимо немедленно обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику по месту жительства, где специалисты окажут квалифицированную медицинскую помощь. Самостоятельно удалять клещей не следует.