В Челябинске по поручению Алексея Текслера посадят даурские лиственницы

В Челябинске по поручению губернатора Алексея Текслера этой осенью посадят даурские лиственницы.

Новые деревья будут высажены на месте вырубки исторических деревьев (двух из трех остававшихся) – на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной.

В настоящий момент в администрации города завершается решение организационных вопросов.

Сколько даурских лиственниц появится на данном участке, в каком месяце осени и из какого питомника они будут завезены, в мэрии пока не сообщают.

Напомним, два из трех последних исторических деревьев, высаженных в Челябинске в начале прошлого столетия по просьбе умирающего офицера, доставленного в госпиталь с фронта Русско-Японской войны, вырубили первого июня этого года.

После случившегося глава города Наталья Котова подняла на аппаратном совещании вопрос о том, как такое могло произойти, и получила следующие ответы: как ей было сказано, ни исполнявший на тот момент обязанности главы города Александр Астахов, ни ее заместитель по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, ни другие высокопоставленные чиновники мэрии не были извещены о вырубке заранее и узнали о сносе трех деревьев (двух даурских лиственниц и одной сибирской ели) уже по факту.

В скором времени в результате служебной проверки были уволены два чиновника, давшие добро на вырубку исторических деревьев. Своих должностей по решению Натальи Котовой лишились руководитель МБУ «Геоцентр» Константин Андропов и руководитель МБУ «АТИ» Владимир Жучков (именно административно-техническая инспекция выдала разрешение на безотлагательный снос исторических деревьев).

Спустя несколько дней после случившегося на месте вырубки даурских лиственниц побывал Алексей Текслер - в компании директора Ботанического сада ЧелГУ Веры Меркер. Тогда глава региона заявил, что осенью текущего года здесь обязательно будут высажены новые деревья.