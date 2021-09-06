В Челябинске подрядчики начали замену погибших деревьев

В Челябинске подрядчики начали заменять часть погибших деревьев и кустарников. Ранее они не могли этого сделать из-за жаркой погоды. Все работы проводятся в рамках гарантийных обязательств.

Об этом сообщил сегодня, шестого сентября, на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

«Подрядчики приступили к замене погибших насаждений. За прошедшую неделю высажено 700 кустарников и 22 дерева. Все подрядчики предоставили графики работ», - сказал Максим Куляшов.

Все работы должны быть выполнены не позднее 20 сентября.

Глава Челябинска Наталья Котова попросила информировать население о проводимой замене деревьев.