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В Челябинске появился объективный и беспристрастный наблюдатель за состоянием воздуха

В Челябинске появился объективный и беспристрастный наблюдатель за состоянием воздуха, проинформировавший о том, что в среду, третьего февраля, воздух в южноуральской столице соответствует гигиеническим нормативам.

В этом лично убедились представители городских СМИ, посетив сегодня заработавший 25-го декабря ушедшего года региональный Центр экологического мониторинга, куда стекается вся информация о выбросах со стационарных и передвижных лабораторий областного центра (в областном учреждении в настоящее время работают 45 человек, штат будет расширяться; установлено как отечественное, так и иностранное оборудование - очень дорогостоящее).

На карте, где отображаются данные стационарных и малогабаритных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, сегодня все значки были зелеными, что свидетельствует об отсутствии превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ.

О том, как работает единая информационная система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Челябинска (другие города Южного Урала пока к системе не подключены), журналистам рассказали начальник Центра Владислав Коробкин и заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

«Данная система – трехуровневая, в нее интегрированы уровни федерального и регионального наблюдения. Потенциально будет интегрирован локальный уровень - промышленных предприятий. На карте обозначены посты полного профиля (кружки), которые передают данные по загрязняющим веществам достаточно точно. Также есть малогабаритные станции, они обозначены треугольниками. Расстановка постов проводилась по территориальной схеме, разработанной подведомственным учреждением Росгидромета – институтом «Тайфун». И сама система построена в соответствии с концепцией развития системы мониторинга, также созданной «Тайфуном», - рассказал Владислав Коробкин.

По его словам, данные (по шести-девяти веществам) поступают в систему каждые двадцать минут в автоматическом режиме, человек в этом процессе не участвует. Предусмотрен и ручной отбор проб, что позволяет анализировать гораздо больший перечень веществ, для которых нет технологии автоматического определения (такая работа проводится в лаборатории Центра), - это, например, бензопирен (один из загрязнителей атмосферы, имеющийся в любом промышленном городе, фиксируется исключительно лабораторными методами) и фенол (его не уловит никакой датчик, но легко определит специалист лаборатории).

«Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе очень низкие и находятся в достаточно низких пределах обнаружения, то есть это буквально доли миллиграммов. Однако система их отражает. Затем данные демонстрируются населению (карта доступна всем челябинцам), сравниваются с предельно допустимыми концентрациями: в данный момент мы видим, что в Челябинске все хорошо, воздух соответствует гигиеническим нормативам. Кроме того, система путем сравнения с ПДК выдает так называемый стандартный индекс – это максимальное превышение, обнаруженное за определенный промежуток времени. Таким образом, мы можем с вами посмотреть, как ситуация развивалась, например, 31-го января, когда не сильно чисто было в районе поста в Ленинском районе. Наиболее неблагоприятная экологическая обстановка в новом году сложилась в Челябинске 25-26-го января, в прошлую пятницу ситуация тоже была не очень приятной. Сегодня гораздо лучше», - отметил Владислав Коробкин.

Он подчеркнул, что Челябинск – достаточно сложный в части загрязнения муниципалитет и что данная система позволяет, помимо информирования граждан, анализировать также всю полноту данных со всех систем и передавать соответствующие сведения надзорным органам для принятия мер реагирования.

«Данная сеть безусловно будет расширяться в соответствии со схемой территориальной сети, разработанной «Тайфуном». Чем больше постов установим, тем более полную картину будем видеть по загрязнению города. Планируется подключение к этой сети и других городов региона (в том числе Магнитогорска, Златоуста и других промышленных территорий - прим.)», - сообщил начальник ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области».

Виталий Безруков заметил, что единая информационная система мониторинга - это абсолютно объективная система. Что важно, все данные сохраняются на сайте.

«Система работает в режиме онлайн и реализует право любого гражданина на получение достоверной информации о состоянии атмосферного воздуха. Ни во всех городах России такое есть, система уникальная для нашей страны. Это как открытые данные для населения, так и возможность для министерства экологии, надзорных органов оперативно анализировать ситуацию. Как только у нас где-то есть превышение и значок загорается, мы оперативно отправляем на место передвижную лабораторию, чтобы проверить данные. Сразу уведомляем надзорные органы, чтобы они принимали меры. Так как система аккредитована, всю информацию можно официально использовать», - рассказал Виталий Безруков.

Замминистра экологии региона вспомнил, что 25-го января на одном из постов в Металлургическом районе Челябинска были превышения по сероводороду. Туда сразу направили передвижную лабораторию (мобильные станции Центра тоже оснащаются датчиками передачи данных, в режиме онлайн стекающихся в единую систему мониторинга), которая подтвердила, что данный факт действительно имеет место.

«Мы предположили (с учетом розы ветров), что источник загрязнения может находиться в районе реки Миасс, и отправили туда специалиста, который выявил, что загрязнение было со стороны МУП ПОВВ. Случилась авария, канализационные стоки попали в водоем, возникли превышения по сероводороду, что отразилось на карте. Мы сразу передали данные в Росприроднадзор, потому что это их объект. Сейчас ведомство проводит проверочные мероприятия по данному факту», - рассказал Виталий Безруков.

Кроме того, в конце января на карте «загорелся» пост Гидрометцентра (это случилось перед приездом в Челябинск вице-премьера Виктории Абрамченко). Экологи не могли понять, откуда там возникло превышение. Оказалось, источник – стоянка маршруток, водители которых поутру одномоментно начали прогревать свои транспортные средства. В результате на интерактивной карте отразилось небольшое превышение по взвешенным веществам и продуктам сгорания топлива.

«Здесь причину загрязнения также оперативно выявили, провели работу с администрацией. По нашему мнению, стоянок там больше быть не должно, потому что в результате от негативного воздействия на атмосферу страдают жители близлежащих районов», - отметил Виталий Безруков.

Владислав Коробкин, в свою очередь, подчеркнул, что данная система хороша не только тем, что автоматическая, но еще и тем, что каждая проба, поступающая в лабораторию, шифруется. Специалист, проводящий анализ, не знает, откуда она поступила.

«Этим самым обеспечивается полная беспристрастность рассмотрения результатов. Именно такие данные ценны для жителей и надзорных органов», - уверен Владислав Евгеньевич.

По словам Виталия Безрукова, в настоящее время в систему «заведено» 19 стационарных постов. На самом деле их более двадцати. Так, один пост есть у Роспотребнадзора (на Елькина), два - у Гидрометцентра (они еще не автоматизированы, и отбор проб пока в ручном режиме). Также планах у Гидромета – дополнительно установить два поста мониторинга до конца текущего года, еще два – до конца 2024-го.

«Развиваем также малогабаритные посты. Датчики, которые находятся в небольших коробочках, размещаются на зданиях, учреждениях и производят замеры. И мы благодаря этому понимаем, откуда берется загрязнение, оперативно отправляем на место лабораторию. В Челябинске планируем установить более 90 малогабаритных постов. Это, понятно, займет не один год – процесс долгий. Датчики разместим в зонах влияния крупных и малых промышленных предприятий, чтобы четко отсекать загрязнения того или иного предприятия, понимать, кто конкретно загрязняет атмосферу в том или ином случае. Сейчас мы не можем этого делать, как другие регионы, у которых есть маркерные вещества. Например, если бы речь шла о таком веществе, как нафталин, - это точно был бы «Мечел». Ряд других загрязняющих веществ может выбрасывать большое количество источников: три-пять крупных предприятий плюс десятки мелких, транспорт. Здесь конкретного виновника определить, конечно, сложнее», - отметил Виталий Безруков.

В настоящее время в Челябинске ведется большая работа с промышленниками. Перед ними поставлена задача – организовать на своих предприятиях, в контрольных точках, посты мониторинга, чтобы информация оттуда также поступала в единую систему в режиме онлайн.

«Такие системы в той или иной мере создавались промышленными предприятиями Челябинска и ранее. Просто тогда они имели несколько неупорядоченный характер и организовывались в соответствии с определенными требованиями. Чтобы спроектировать хорошую локальную систему, нужно грамотно выбрать оборудование, места расположения постов», - сказал Владислав Коробкин.

Виталий Безруков добавил, что вопрос размещения постов мониторинга имеет принципиальное значение, ведь его можно установить так, что превышение ПДК загрязняющих веществ он не покажет никогда.

Вообще каждому предприятию нужно оборудовать несколько постов, чтобы объективная картина складывалась при разных направлениях ветра.

«Локальный сегмент – не просто требование государства. Установка постов мониторинга - необходимый инструмент для работы промышленного предприятия, которое, исходя из получаемых данных, должно решать, как ему корректировать выбросы в конкретный момент», - подчеркнул Владислав Коробкин.

Виталий Безруков, в свою очередь, заметил, что, если раньше проверяющим подчас приходилось приезжать на предприятие и, что называется, тыкать виновников загрязнения окружающей среды носом, то сейчас, с появлением системы, все прекрасно понимают, что факт превышения ПДК вредных веществ в любом случае будет обнаружен.

«И задача предприятий – доказать, что это не они тому причиной. То есть у промышленников появился стимул ставить посты мониторинга правильно. Наша задача – процесс контролировать», - сказал замминистра экологии.