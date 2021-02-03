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Фото: Евгения Александрова
В Челябинске появился объективный и беспристрастный наблюдатель за состоянием воздуха

В Челябинске появился объективный и беспристрастный наблюдатель за состоянием воздуха, проинформировавший о том, что в среду, третьего февраля, воздух в южноуральской столице соответствует гигиеническим нормативам.

В этом лично убедились представители городских СМИ, посетив сегодня заработавший 25-го декабря ушедшего года региональный Центр экологического мониторинга, куда стекается вся информация о выбросах со стационарных и передвижных лабораторий областного центра (в областном учреждении в настоящее время работают 45 человек, штат будет расширяться; установлено как отечественное, так и иностранное оборудование - очень дорогостоящее).

На карте, где отображаются данные стационарных и малогабаритных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, сегодня все значки были зелеными, что свидетельствует об отсутствии превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ.

О том, как работает единая информационная система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Челябинска (другие города Южного Урала пока к системе не подключены), журналистам рассказали начальник Центра Владислав Коробкин и заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

«Данная система – трехуровневая, в нее интегрированы уровни федерального и регионального наблюдения. Потенциально будет интегрирован локальный уровень - промышленных предприятий. На карте обозначены посты полного профиля (кружки), которые передают данные по загрязняющим веществам достаточно точно. Также есть малогабаритные станции, они обозначены треугольниками. Расстановка постов проводилась по территориальной схеме, разработанной подведомственным учреждением Росгидромета – институтом «Тайфун». И сама система построена в соответствии с концепцией развития системы мониторинга, также созданной «Тайфуном», - рассказал Владислав Коробкин.

По его словам, данные (по шести-девяти веществам) поступают в систему каждые двадцать минут в автоматическом режиме, человек в этом процессе не участвует. Предусмотрен и ручной отбор проб, что позволяет анализировать гораздо больший перечень веществ, для которых нет технологии автоматического определения (такая работа проводится в лаборатории Центра), - это, например, бензопирен (один из загрязнителей атмосферы, имеющийся в любом промышленном городе, фиксируется исключительно лабораторными методами) и фенол (его не уловит никакой датчик, но легко определит специалист лаборатории).

«Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе очень низкие и находятся в достаточно низких пределах обнаружения, то есть это буквально доли миллиграммов. Однако система их отражает. Затем данные демонстрируются населению (карта доступна всем челябинцам), сравниваются с предельно допустимыми концентрациями: в данный момент мы видим, что в Челябинске все хорошо, воздух соответствует гигиеническим нормативам. Кроме того, система путем сравнения с ПДК выдает так называемый стандартный индекс – это максимальное превышение, обнаруженное за определенный промежуток времени. Таким образом, мы можем с вами посмотреть, как ситуация развивалась, например, 31-го января, когда не сильно чисто было в районе поста в Ленинском районе. Наиболее неблагоприятная экологическая обстановка в новом году сложилась в Челябинске 25-26-го января, в прошлую пятницу ситуация тоже была не очень приятной. Сегодня гораздо лучше», - отметил Владислав Коробкин.

Он подчеркнул, что Челябинск – достаточно сложный в части загрязнения муниципалитет и что данная система позволяет, помимо информирования граждан, анализировать также всю полноту данных со всех систем и передавать соответствующие сведения надзорным органам для принятия мер реагирования.

«Данная сеть безусловно будет расширяться в соответствии со схемой территориальной сети, разработанной «Тайфуном». Чем больше постов установим, тем более полную картину будем видеть по загрязнению города. Планируется подключение к этой сети и других городов региона (в том числе Магнитогорска, Златоуста и других промышленных территорий - прим.)», - сообщил начальник ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области».

Виталий Безруков заметил, что единая информационная система мониторинга - это абсолютно объективная система. Что важно, все данные сохраняются на сайте.

«Система работает в режиме онлайн и реализует право любого гражданина на получение достоверной информации о состоянии атмосферного воздуха. Ни во всех городах России такое есть, система уникальная для нашей страны. Это как открытые данные для населения, так и возможность для министерства экологии, надзорных органов оперативно анализировать ситуацию. Как только у нас где-то есть превышение и значок загорается, мы оперативно отправляем на место передвижную лабораторию, чтобы проверить данные. Сразу уведомляем надзорные органы, чтобы они принимали меры. Так как система аккредитована, всю информацию можно официально использовать», - рассказал Виталий Безруков.

Замминистра экологии региона вспомнил, что 25-го января на одном из постов в Металлургическом районе Челябинска были превышения по сероводороду. Туда сразу направили передвижную лабораторию (мобильные станции Центра тоже оснащаются датчиками передачи данных, в режиме онлайн стекающихся в единую систему мониторинга), которая подтвердила, что данный факт действительно имеет место.

«Мы предположили (с учетом розы ветров), что источник загрязнения может находиться в районе реки Миасс, и отправили туда специалиста, который выявил, что загрязнение было со стороны МУП ПОВВ. Случилась авария, канализационные стоки попали в водоем, возникли превышения по сероводороду, что отразилось на карте. Мы сразу передали данные в Росприроднадзор, потому что это их объект. Сейчас ведомство проводит проверочные мероприятия по данному факту», - рассказал Виталий Безруков.

Кроме того, в конце января на карте «загорелся» пост Гидрометцентра (это случилось перед приездом в Челябинск вице-премьера Виктории Абрамченко). Экологи не могли понять, откуда там возникло превышение. Оказалось, источник – стоянка маршруток, водители которых поутру одномоментно начали прогревать свои транспортные средства. В результате на интерактивной карте отразилось небольшое превышение по взвешенным веществам и продуктам сгорания топлива.

«Здесь причину загрязнения также оперативно выявили, провели работу с администрацией. По нашему мнению, стоянок там больше быть не должно, потому что в результате от негативного воздействия на атмосферу страдают жители близлежащих районов», - отметил Виталий Безруков.

Владислав Коробкин, в свою очередь, подчеркнул, что данная система хороша не только тем, что автоматическая, но еще и тем, что каждая проба, поступающая в лабораторию, шифруется. Специалист, проводящий анализ, не знает, откуда она поступила.

«Этим самым обеспечивается полная беспристрастность рассмотрения результатов. Именно такие данные ценны для жителей и надзорных органов», - уверен Владислав Евгеньевич.

По словам Виталия Безрукова, в настоящее время в систему «заведено» 19 стационарных постов. На самом деле их более двадцати. Так, один пост есть у Роспотребнадзора (на Елькина), два - у Гидрометцентра (они еще не автоматизированы, и отбор проб пока в ручном режиме). Также планах у Гидромета – дополнительно установить два поста мониторинга до конца текущего года, еще два – до конца 2024-го.

«Развиваем также малогабаритные посты. Датчики, которые находятся в небольших коробочках, размещаются на зданиях, учреждениях и производят замеры. И мы благодаря этому понимаем, откуда берется загрязнение, оперативно отправляем на место лабораторию. В Челябинске планируем установить более 90 малогабаритных постов. Это, понятно, займет не один год – процесс долгий. Датчики разместим в зонах влияния крупных и малых промышленных предприятий, чтобы четко отсекать загрязнения того или иного предприятия, понимать, кто конкретно загрязняет атмосферу в том или ином случае. Сейчас мы не можем этого делать, как другие регионы, у которых есть маркерные вещества. Например, если бы речь шла о таком веществе, как нафталин, - это точно был бы «Мечел». Ряд других загрязняющих веществ может выбрасывать большое количество источников: три-пять крупных предприятий плюс десятки мелких, транспорт. Здесь конкретного виновника определить, конечно, сложнее», - отметил Виталий Безруков.

В настоящее время в Челябинске ведется большая работа с промышленниками. Перед ними поставлена задача – организовать на своих предприятиях, в контрольных точках, посты мониторинга, чтобы информация оттуда также поступала в единую систему в режиме онлайн.

«Такие системы в той или иной мере создавались промышленными предприятиями Челябинска и ранее. Просто тогда они имели несколько неупорядоченный характер и организовывались в соответствии с определенными требованиями. Чтобы спроектировать хорошую локальную систему, нужно грамотно выбрать оборудование, места расположения постов», - сказал Владислав Коробкин.

Виталий Безруков добавил, что вопрос размещения постов мониторинга имеет принципиальное значение, ведь его можно установить так, что превышение ПДК загрязняющих веществ он не покажет никогда.

Вообще каждому предприятию нужно оборудовать несколько постов, чтобы объективная картина складывалась при разных направлениях ветра.

«Локальный сегмент – не просто требование государства. Установка постов мониторинга - необходимый инструмент для работы промышленного предприятия, которое, исходя из получаемых данных, должно решать, как ему корректировать выбросы в конкретный момент», - подчеркнул Владислав Коробкин.

Виталий Безруков, в свою очередь, заметил, что, если раньше проверяющим подчас приходилось приезжать на предприятие и, что называется, тыкать виновников загрязнения окружающей среды носом, то сейчас, с появлением системы, все прекрасно понимают, что факт превышения ПДК вредных веществ в любом случае будет обнаружен.

«И задача предприятий – доказать, что это не они тому причиной. То есть у промышленников появился стимул ставить посты мониторинга правильно. Наша задача – процесс контролировать», - сказал замминистра экологии.

 

 

 

 

 

Автор: Евгения Александрова
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01.02.2021 13:14
Коммунальщики Челябинска очистят крыши домов от наледи и снега
01.02.2021 13:12
С первого февраля проиндексирован ряда социальных пособий
01.02.2021 12:53
В центре Челябинска поселилась краснокнижная утка-мандаринка
01.02.2021 12:47
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор о важности борьбы с ненавистью в сети Интернет
01.02.2021 12:43
Южноуральские дзюдоисты не позволили увезти Кубок губернатора из региона
01.02.2021 12:26
Наталья Котова обнаружила проблемные участки в центре Челябинска
01.02.2021 12:15
Силовики назвали точное количество задержанных на акции за Навального в Челябинской области
01.02.2021 12:05
После covid-19 ученые изучат бессимптомный грипп
01.02.2021 12:04
Медведев рассказал об отключении России от глобальной сети
01.02.2021 12:03
С 1 февраля в России запретили мат в соцсетях
01.02.2021 12:02
Орёл не допустит подрезки деревьев в Ленинском районе «под карандаш»
01.02.2021 11:45
В Челябинской области за сутки выздоровело в два раза больше пациентов с ковидом, чем заболело
01.02.2021 11:44
Дело чиновницы южноуральского минздрава, которую поймали при получении взятки, передано в суд
01.02.2021 11:33
Олег Извеков: Стратегия развития Челябинска-2035 получается по-настоящему народной
01.02.2021 11:31
Челябинские власти заявили об устойчивом снижении безработицы
01.02.2021 11:28
В Историческом музее открылась фотовыставка «Путь к коммунизму, или дорога к счастью»
01.02.2021 11:25
После несогласованной акции за Навального полиция Челябинска возбудила уголовное дело
01.02.2021 11:06
В Копейске возбудили дело о махинациях с помещением для дошкольного учреждения
01.02.2021 11:03
Благотворительный фонд РМК помогает с реабилитацией челябинскому хоккеисту, получившему травму на тренировке
01.02.2021 10:56
В Челябинске введен единый пересадочный билет, который будет действовать в городском транспорте в течение часа
01.02.2021 10:52
В феврале жителей Челябинской области ждет трехдневная рабочая неделя
01.02.2021 10:51
В четырех городах Челябинской области продлены НМУ
01.02.2021 10:14
В Челябинской области за выходные выявлено 559 случаев ковида
01.02.2021 10:05
В Еманжелинском районе в ДТП с участием четырех иномарок погиб водитель
01.02.2021 09:54
В понедельник синоптики обещают сильное отложение изморози
31.01.2021 21:26
Андрей Фалейчик пообещал жителям копейского Кадровика решить проблему с коллектором
31.01.2021 17:55
Челябинские силовики сдержали натиск неуправляемой толпы, вышедшей на акцию за Навального
30.01.2021 19:26
В Челябинске стартовал юбилейный Кубок губернатора по дзюдо
30.01.2021 15:24
Организаторы несогласованных акций за Навального призывают людей к агрессии в отношении полицейских
30.01.2021 15:18
В Чесменском районе спасли главу поселения и журналиста, замерзавших на трассе
30.01.2021 15:14
В Металлургическом районе Челябинска без отопления остались 68 домов
29.01.2021 21:22
В Челябинской области 95-летний мужчина повел под венец «молодую»
29.01.2021 17:03
В субботу в Челябинской области обещают снег, в воскресенье – без осадков
29.01.2021 17:03
В Челябинске облсуд на месяц снизил срок мужчине, застрелившему знакомого
29.01.2021 16:57
Южноуральский омбудсмен обратилась в прокуратуру, чтобы помочь многодетной семье
29.01.2021 16:55
В Челябинской области хотят вывести «из тени» частные дома для престарелых
29.01.2021 16:51
Театр «Омнибус» принял участие в «Европейских днях наследия»
29.01.2021 16:49
Бывший заместитель начальника ГИБДД Троицка, заставивший подчиненного подделать протокол, ушел от наказания
29.01.2021 16:48
Анонсы событий и мероприятий на 30 января - первое февраля
29.01.2021 16:47
Число пользователей ВТБ Онлайн выросло на четверть
29.01.2021 16:47
Более двухсот семей Челябинска получит новое жилье взамен аварийного
29.01.2021 16:45
Вице-премьер РФ посоветовала узнать мнение жителей насчет высадки деревьев на свалке в Челябинске
29.01.2021 16:13
В Челябинской области от бешенства умерли две собаки и две лисы
29.01.2021 15:58
Вице-премьер РФ назвала главного загрязнителя воздуха в Челябинске
29.01.2021 15:52
В ГУФСИН Челябинской области заявили о росте объемов производства и числа раскрытых преступлений
29.01.2021 15:32
Отсрочка от армии и вычет по НДФЛ: Какие привилегии есть у челябинских студентов
29.01.2021 15:14
В Челябинской области еще девять классов отправлены на карантин по ОРВИ
29.01.2021 15:13
В Челябинске на спецстоянку отправили «будку охраны» на колесах
29.01.2021 14:43
В Челябинске бухгалтер похитила более пяти миллионов рублей
29.01.2021 14:42
В Челябинске ограничат движение людей и транспорта в местах возможного проведения акций за Навального
29.01.2021 14:30
В Челябинской области родители отправили ребенка в школу в два часа ночи
29.01.2021 14:20
В Челябинске в 2021 году будет создано четыре пляжа и семь площадок для выгула собак
29.01.2021 14:11
Южноуральцы в выходные смогут бесплатно сдать тест на ковид
29.01.2021 13:47
В Челябинске ищут злоумышленника, пытавшегося похитить больничный забор
29.01.2021 13:28
В Челябинске обнаружена квартира, полная «синтетики»
29.01.2021 13:26
Вице-премьер РФ считает уникальной рекультивацию свалки в Челябинске
29.01.2021 13:07
В Челябинске за организацию азартных игр под суд пойдут 24 человека
29.01.2021 13:04
На озере Улагач обнаружены масляные пятна
29.01.2021 12:52
Суд объявил перерыв в рассмотрении иска Гаттарова к Тефтелеву
29.01.2021 12:12
В Челябинской области дело призывника, уклонившегося от армии, ушло в суд
29.01.2021 12:02
Пока задержаны не все налетчики, которые грабили ювелирные салоны в Челябинске
29.01.2021 12:01
В Челябинске наказан «создатель» снежных куч на Шмакова
29.01.2021 11:47
Инфекционист - о вакцинации от ковида: противопоказания, последствия, заразен ли привитый
29.01.2021 11:40
ВТБ удвоил выдачи льготных кредитов по «Программе 1764»
29.01.2021 11:24
В Челябинской области за сутки выявлен 281 случай ковида
29.01.2021 11:05
Сотрудники «Таганая» будут учить российских коллег эффективно развивать экотуризм
29.01.2021 11:04
Умер актер Василий Лановой
29.01.2021 11:03
В Челябинск приедет президент Европейского союза дзюдо
29.01.2021 11:02
Коркинец оплатил 700 тыс алиментов после требований об аресте его дорогих авто
29.01.2021 11:01
В Магнитогорске сотрудники ФСБ с поличным задержали крупных наркосбытчиков
29.01.2021 11:00
Исторический музей принял на хранение капсулу времени с посланиями в год 100-летия Победы
29.01.2021 10:43
В Челябинской области появился реестр самых темных школьных маршрутов
29.01.2021 10:41
В Челябинске стартуют работы по полному закрытию автовокзала «Центральный»
29.01.2021 10:38
«Соцгород» провел встречи с блокадниками
29.01.2021 10:36
В Челябинске подрядчик на безвозмездной основе очистил от снега улицы, стоящие на балансе минобороны
29.01.2021 10:06
Южноуральцам рассказали, как работает вакцина от ковида и какой препарат лучше
28.01.2021 18:24
Крики, смех и споры: как челябинцы восприняли идею установить памятник Александру II
28.01.2021 18:23
Наталья Котова: Без помощи предпринимателей в благоустройстве Челябинска нам не обойтись
28.01.2021 18:09
Школы Челябинска не получали списки учеников, посещавших несанкционированную акцию
28.01.2021 18:06
Взрыв баллона в подземном переходе Челябинска перерос в уголовное дело
28.01.2021 17:47
В Челябинске появится парк качелей, как в Москве
28.01.2021 17:32
Анонсы событий и мероприятий на 29 января
28.01.2021 17:22
В Челябинской области изменят правила обсуждения бюджета
28.01.2021 17:16
Наталья Котова пошутила, что ждет возвращения Александра Егорова назад
28.01.2021 17:05
Наталья Котова: Самую острую нехватку детских садов ощущают три микрорайона Челябинска
28.01.2021 16:39
Котова: Жители военного городка в поселке Шагол останутся без поддержки мэрии из-за минобороны
28.01.2021 16:18
В пятницу в Челябинской области осадков не ожидается
28.01.2021 16:16
В Карабаше объявлены НМУ
28.01.2021 16:13
Наталья Котова верит в высокую выживаемость и эстетику высаженных в Челябинске крупномеров
28.01.2021 15:43
В Челябинске будут судить «теневиков», обналичивших 850 миллионов рублей
28.01.2021 15:39
В Челябинской области впервые появится услуга сопровождаемого проживания инвалидов
28.01.2021 15:37
Наталья Котова недовольна тем, как исполнялись контракты на отлов и содержание животных в 2020 году
28.01.2021 15:14
Котова: Мы требуем, чтобы подрядчики брали дополнительную технику для уборки снега
28.01.2021 15:08
Наталья Котова: «Урал-Сервис-Групп» вряд ли официально признают недобросовестным подрядчиком
28.01.2021 15:06
Взрывом газового баллона в переходе Челябинска занялся СК
28.01.2021 14:53
ВТБ в 2,5 раза увеличил объем рефинансирования ипотеки на Южном Урале
28.01.2021 14:43
Наталья Котова: Наземный переход на площади Революции, скорее всего, оставим
28.01.2021 14:27
Официально запущен процесс ликвидации горздрава Челябинска и Карталинского района
28.01.2021 14:25
Котова: «ЧП в подземном переходе произошло, когда слесарь пытался включить свет»
28.01.2021 14:23
Наталья Котова рассказала, как ей работается с молодой командой
28.01.2021 14:22
Директор челябинского вытрезвителя: Медцентр не может быть источником дохода
28.01.2021 14:02
Прокуратура Челябинска назвала предварительную версию взрыва в переходе
28.01.2021 13:47
В Челябинской области продолжает снижаться число случаев ковида, регистрируемых за сутки
28.01.2021 13:37
Челябинские коммунальщики начали борьбу с сосульками
28.01.2021 13:21
В Челябинске в результате взрыва в переходе пострадавший получил 30% ожогов тела
28.01.2021 12:51
В подземном переходе Челябинска взорвался газовый баллон
28.01.2021 12:48
Правительство Челябинской области снова «окружили» грязные сугробы
28.01.2021 12:31
В Златоусте новый транспортный прокурор
28.01.2021 12:16
В этом году на ММК появится еще два десятка роботов
28.01.2021 12:04
Благодаря полицейским Златоуста заблокированы сайты по продаже наркотиков
28.01.2021 12:00
У здания ФСБ в Челябинске обнаружен люк «под прикрытием»
28.01.2021 11:39
Заседание Заксобрания Челябинской области началось с минуты молчания
28.01.2021 10:56
В Челябинской области один класс в школе и пять групп в детсадах изолированы по ковиду
28.01.2021 10:49
Сатка примет финал зимнего фестиваля комплекса ГТО
28.01.2021 10:47
Каждый второй челябинец признался, что не может обойтись без мата в своей речи.
28.01.2021 10:47
В Усть-Катаве частный дом оцепили из-за найденной гранаты
28.01.2021 10:46
Под Челябинском в пансионате для престарелых пятеро заразились ковидом
28.01.2021 10:44
Южноуральцам предлагают бесплатно обследоваться на рак кожи
28.01.2021 10:28
Как в Челябинске снег не убирают
28.01.2021 09:37
В нацпарке «Зигальга» промаркировано более 40 километров туристических троп
28.01.2021 09:20
На северо-западе Челябинска вода снова вышла «из берегов»
27.01.2021 22:58
Минздрав: Отделение детской урологии было переведено в ЧОДКБ после тщательной подготовки
27.01.2021 21:23
В Миассе пожарные вывели из опасной зоны четырех взрослых и четырех детей
27.01.2021 20:21
В Челябинской области за сутки 11 классов отправили на карантин по ОРВИ
27.01.2021 18:25
В день памяти жертв Холокоста: южноуральцы - освободители Освенцима
27.01.2021 17:43
В Челябинске силовики изъяли 70 тысяч бутылок паленого алкоголя
27.01.2021 17:40
В четверг в Челябинской области - тепло и без осадков
27.01.2021 17:37
Магнитогорцы готовятся к «гусевскому» турниру
27.01.2021 17:30
В Челябинской области досрочно завершили ремонт моста под Юрюзанью
27.01.2021 17:10
Экокисти в Магнитогорске помогают в реабилитации детей с ДЦП
27.01.2021 17:01
В Челябинской области обсуждают варианты спасения предприятий общественного питания
27.01.2021 16:49
Анонсы событий и мероприятий на 28 января
27.01.2021 16:42
Самый чуткий нос: «четвероногие» ГУФСИНовцы сдали экзамены
27.01.2021 16:41
Новый замминистра миндортранса Челябинской области первым прокатился на новом трамвае