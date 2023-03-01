В Челябинске праздник всех мурчащих жителей России отмечает кот-патриот

Челябинск сегодня, первого марта, вместе со всей Россией отмечает чудесный весенний праздник – День кошек.

Вместе с другими мурлыками страны, которым повезло обзавестись любящими хозяевами, в первый день самого кошачьего месяца года (все знают выражение «мартовские коты») принимает поздравления и белоснежный голубоглазый красавец с патриотичным именем Рося – прекрасный и благородный обитатель регионального исполкома «Единой России», где это милое создание холят и лелеют.

Почти три года назад Росю (тогда он еще, конечно, не был Росей – как и у всякого бездомного кота, имени у него не было) нашли на улице, вылечили и приручили.

«С рождения он абсолютно глухой. Говорят, что это плата за бездонные голубые глаза, - отмечают челябинском отделении «ЕР». - Сегодня Рося каждый день ходит на работу в региональный исполком партии, и круг его обязанностей только растет. Если еще недавно Рося активно принимал участие в мастер-классах и обучающих занятиях для маленьких пациентов поликлиник и читателей библиотек, то сейчас все силы и энергия кота отданы гуманитарной миссии».

Так, Рося принимает гумгрузы от южноуральцев, помогает волонтерам и сотрудникам регионального исполкома сортировать и формировать посылки для жителей Донецкой Народной республики, а потом из окна заботливо наблюдает за отправкой конвоя в подшефные Челябинской области города – Ясиноватую и Волноваху.