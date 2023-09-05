05.09.2023
В Челябинске проходит экологический форум
05.09.2023
Сбитый в Московской области дрон был кустарного производства и, предположительно, со взрывчаткой
05.09.2023
«Белый журавлик» Владимира Саломатина снова «прилетит» к челябинским детям
05.09.2023
В 2023 году ЮУРГУ набрал рекордное количество студентов
05.09.2023
Новые горизонты ГРЦ Макеева
05.09.2023
На площади Революции Челябинска демонтируют скейт-парк
В Челябинске проходит экологический форум
23.08.2023
Алексей Текслер на «Мечеле» проконтролировал ход исполнения экологических соглашений
04.08.2023
Юных южноуральцев приглашают к участию в конкурсе «Экология – дело каждого»
02.08.2023
Депутаты Заксобрания Челябинской области проконтролируют ликвидацию несанкционированных свалок
17.07.2023
Западные «защитники природы» выступают в качестве орудия глобалистов-русофобов
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023