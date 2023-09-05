В Челябинске проходит экологический форум

Более 300 эковолонтеров съехались на Южный Урал из 12 регионов России для участия в форуме «Эколидеры», который продлится до восьмого сентября в Челябинске. В программе — обучение, встречи с экспертами, участие в акциях, обмен опытом в сфере экологии и охраны природы.

Организаторы форума - Объединенная металлургическая компания (группа ОМК), корпорация «Росатом» и Российские железные дороги - пригласили в качестве спикеров более 40 специалистов по темам вторичной переработки, развития экотуризма, сохранения биоразнообразия.

В числе экспертов мероприятия - известный челябинский ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян. Его выступление намечено в образовательном блоке корпоративного форума «Эколидеры» на шестое сентября. Также Карен Даллакян пригласил участников волонтерского съезда на совместную экологическую акцию по выпуску в естественную среду обитания двух лебедей-шипунов, которая состоялась в день старта форума, третьего сентября в Варламовском заказнике (Чебаркульский район Челябинской области).

Как отмечают в пресс-службе ОМК, Челябинск не случайно стал площадкой для проведения всероссийской встречи экологических активистов. Здесь работает несколько предприятий по переработке вторсырья, а также успешно функционирует ведущий в России завод по утилизации батареек и аккумуляторов.

В компании РЖД постоянно проводят корпоративные мероприятия и акции на экологическую тематику. Яркий пример - это ежегодные встречи железнодорожников со всей страны на озере Байкал с целью убрать мусор с его берегов. Подобная акция прошла и на озере Тургояк в Челябинской области, когда волонтеры со всей России съехались на Южный Урал, чтобы очистить от мусора берег Тургояка.

Этот безусловно интересный опыт, а также множество других примеров неравнодушного и бережного отношения к окружающей среде будут представлены в дни работы форума «Эколидеры» в Челябинске. Участники форума не только познакомятся с успешными экологическими проектами, реализованными в России, но и изучат мировые тренды в природоохранной сфере, а также обменяются полезными наработками друг с другом, приобщившись к экологичному образу жизни и разработав новые совместные инициативы по защите природных ресурсов нашей страны.