24.10.2022
Мобилизованным предоставят отсрочку по уплате налогов и страховых взносов
24.10.2022
Молодежь «Уралочки» возглавила ватерпольное Первенство России
24.10.2022
Мальчика, пропавшего на Зюраткуле искали 150 человек
24.10.2022
Наталья Котова поручила побыстрее поставить новую остановку рядом с ЮУрГУ
24.10.2022
Учеников первого ресурсного класса челябинской школы-интерната посвятили в первоклассники
24.10.2022
За неделю ковид оборвал жизни 30 южноуральцев
В Челябинске в течение года высадили почти 20 тысяч деревьев и кустарников
13.10.2022
Наталья Котова посмотрела, как преображается Центральный район
10.10.2022
В Челябинске подрядчик сдает площадь Павших революционеров заказчику
30.09.2022
На площади Павших революционеров в Челябинске высаживают голубые ели
26.09.2022
Площадь Павших революционеров в Челябинске обзавелась живой изгородью
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022
Мэрии Розы, Коркино и Первомайского готовятся к ликвидации
21.10.2022