В Челябинске в течение года высадили почти 20 тысяч деревьев и кустарников

В Челябинске в этом году высажено семь тысяч 250 деревьев и 11 тысяч 238 кустарников.

Об этом сегодня, 24 октября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. По его словам, в основном высаживались растения следующих пород: липа, яблоня, сосна, ель, клен.

«Работы по озеленению продолжатся, в том числе в рамках исполнения контрактов по благоустройству, заключенных районными администрациями, и в рамках компенсационных высадок», - отметил Астахов.

По словам замглавы, высадки будут производиться в Челябинске вплоть до первого декабря, пока позволяет погода.

Кроме того, в столице Южного Урала ведется омолаживающая обрезка деревьев, которую проводят администрации районов, управляющие компании, социальные учреждения и комитет дорожного хозяйства.

«Время работ по омолаживающей обрезке строго ограничено, она осуществляется в период с октября текущего года по март 2023-го: после окончания вегетационного периода и до его начала», - подчеркнул Александр Астахов.

Также он доложил, что в течение года в Челябинске велась работу по сносу аварийных и усохших деревьев.

Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов уточнил, что более пять тысяч деревьев, высаженных в мегаполисе в текущем году, посадили вдоль улично-дорожной сети.

«В рамках проектов по озеленению осталось высадить 140 деревьев – на развязке по улице Братьев Кашириных. Высадка будет проведена до начала ноября», - сообщил Ксензов.